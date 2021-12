Luego de su despido de CNN, Chris Cuomo dejó su programa en radio satelital

Chris Cuomo también dejará el programa de radio satelital que conducía para la cadena SiriusXM (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

La familia Cuomo no está pasando un buen momento en sus vidas. Tras la renuncia de Andrew Cuomo a la gobernación del estado de Nueva York, después de que una catarata de denuncias por abuso en su contra, la mala racha pasó al hermano, el presentador de noticias Chris Cuomo.

La cadena CNN anunció la semana pasada que habían suspendido al menor de los Cuomo para averiguar cuán involucrado estuvo en asesorar a su hermano caído en desgracia. Tras la suspensión llegó una denuncia de acoso sexual contra el presentador de noticias. Allí el canal de noticias decidió despedirlo directamente.

Hoy la noticia es que Chris Cuomo también dejará el programa de radio satelital que conducía para la cadena SiriusXM. Cuomo conducía el programa radial Let’s get after it (Vamos tras eso) desde el 2018, y una última emisión que ya estaba grabada saldrá al aire esta semana pese a la renuncia del periodista.

“Si bien soy capaz de aguantar muchas cosas, también tengo una familia para la que la última semana ha sido extraordinariamente difícil”, declaró Cuomo quien aseguró que ha dejado su programa de radio para “enfocarse en lo que viene más adelante”.

Si bien ahora recae una denuncia de acoso contra el menor de los Cuomo, su caída en desgracia en la tradicional cadena de noticias (de la cual era una de las figuras principales, conduciendo el noticiero del prime time) tuvo que ver con los protocolos éticos de CNN. Según documentación entregada por la fiscalía de Nueva York, las acciones de Chris Cuomo al ayudar a su hermano a responder las acusaciones de conducta sexual indebida fueron mas extensas de lo que se creía en un principio. Y, según entendió la empresa, eso violaba su código ético.

Andrew Cuomo, el hermano de Chris y ex gobernador de Nueva York (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

Chris Cuomo nunca negó haber ayudado a su hermano. Pero su explicación fue simplemente que eso es lo que la familia hace.

Tras la suspensión se hizo público que una mujer, cuya identidad está reservada, estaba acusando también al menor de los Cuomo de acoso sexual. La abogada Debra Katz, a nombre de su representada, reportó las acusaciones a CNN el pasado miércoles.

Si bien ni la abogada, ni la cadena CNN dieron detalles de la denuncia. Se sabe que el presunto abuso ocurrió en 2013, previo a su ingreso a CNN, época en la que trabajaba para la cadena ABC.

“CNN actuó con presteza a la denuncia de mi cliente y despidió al señor Cuomo”, fue la única declaración hecha al respecto por la abogada Katz.

A través de un portavoz, Cuomo negó las acusaciones categóricamente. “Si el objetivo de hacer estas acusaciones falsas y no comprobadas era ver que CNN castigara al señor Cuomo, eso podría explicar su despido injustificado”.

Al hablar de despido injustificado el portavoz de Cuomo deja abierta la puerta para una posible demanda por parte del presentador contra la cadena. Se espera que Cuomo, tal como lo han hecho otras figuras televisivas caídas en desgracia, empiece a armar su propio contenido a través de las redes sociales, sin necesidad de contar con un canal de televisión para realizar su programa.

