Chris Cuomo habló de la suspensión que le impuso CNN: “Es vergonzoso”

Chris Cuomo fue suspendido de manera indefinida por las autoridades de CNN luego de que se revelara que había ayudado a su hermano Andrew Cuomo en el marco de las denuncias de acoso sexual que pesaban en su contra, desatendiendo su trabajo como periodista (Reuters)

El reconocido conductor de televisión Chris Cuomo -quien hasta la semana pasada ocupó el prime time de la cadena de noticias CNN- se refirió en su programa de radio en SiriusXM al escándalo que lo involucra por haber ayudado a su hermano -Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York- a intentar esquivar las serias acusaciones de acoso sexual que varias víctimas realizaron en su contra paralelamente a su labor como periodista. Como consecuencia de esto, la empresa de medios que lo catapultó a la fama decidió suspender de manera indefinida la emisión de su show.

“Duele incluso decirlo. Es vergonzoso. Pero lo entiendo. Y entiendo por qué algunas personas se sienten como lo hacen sobre lo que hice. Me he disculpado en el pasado, y lo digo en serio”, dijo Cuomo durante la emisión de su programa. “Lo último que quería era comprometer a cualquiera de mis colegas y hacer algo que no fuera ayudar. Sé que tienen un proceso que consideran importante. Respeto ese proceso, así que no voy a hablar más de esto”.

CNN anunció este martes la suspensión indefinida de uno de su presentador estrella después de conocerse que trató de ayudar a su hermano, el ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, cuando este comenzó a ser acusado por varias mujeres de acoso sexual a principios de año.

La decisión del medio se produce luego de que este lunes la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, publicara documentos que revelan que el presentador trató de asistir al equipo de prensa del antiguo gobernador con la gestión de la crisis, ofreciendo consejo y tratando se utilizar sus fuentes para saber si más mujeres tenían previsto acusar al político en público.

“Los documentos, de los que no teníamos conocimiento antes de que fueran publicados, dan lugar a serias preguntas”, dijo este martes en un comunicado la CNN.

“Cuando Chris admitió que había ofrecido consejo al equipo de su hermano, rompió nuestras reglas, y admitimos eso públicamente”, agrega el escrito, que subraya sin embargo que la cadena entiende que Chris Cuomo se encontraba en una “posición extraordinaria” y que dio prioridad a su familia por encima de su trabajo.

“Sin embargo, estos documentos apuntan a un mayor nivel de implicación en los esfuerzos de su hermano de los que habíamos conocido hasta ahora”, asevera la CNN, que dice que suspendió indefinidamente a Chris Cuomo “hasta una evaluación más extensa”.

En numerosos correos electrónicos y mensajes de texto entre el presentador y el personal del ex gobernador, que finalmente dimitió de su puesto en agosto pasado tras un informe que concluyó que había acosado a 11 mujeres, el periodista ofreció repetidamente su ayuda, y trató de conseguir información sobre artículos de otros medios sobre los comportamientos sexuales inapropiados del político.

Hasta ahora, CNN se había negado a tomar medidas contra Chris Cuomo, pese a conocerse información de que su empleado había participado en reuniones en las que se hablaba de la estrategia que debía seguir el equipo político de su hermano.

Andrew Cuomo, que ha dedicado su vida a la política y fue gobernador de Nueva York durante más de una década, y Chris Cuomo, una de las estrellas de la CNN, son hijos del que también fuera gobernador de la región Mario Cuomo, y tienen una estrecha relación que quedó patente en varias de las ruedas de prensa que ofrecía el gobernador durante los primeros meses de la pandemia.

(Con información de USA Today y EFE).-

