Asesinaron a un agente de la DEA en medio de un tiroteo en un tren en Arizona

Tiroteo en una estación de tren en Arizona. Mamta Popat / Arizona Daily Star / AP

Un agente federal antidroga (DEA) murió y otro resultó gravemente herido en un tiroteo a bordo de un tren Amtrak mientras se encontraba detenido en una estación de Tucson, Arizona, el lunes por la mañana, informó el jefe de policía de la ciudad.

El tirador murió en uno de los vagones del tren tras atrincherarse en un cuarto de baño, dijeron las autoridades, aunque no estaba claro si había sido abatido por la policía o se había quitado la vida. El otro sospechoso fue detenido, según el Departamento de Policía de Tucson.

“El sospechoso, tras intercambiar disparos con los agentes, se atrincheró en el baño, que está en el nivel inferior. Finalmente se determinó que el sospechoso que se encontraba en el baño estaba muerto”, dijo el jefe de la policía de Tucson, Chris Magnus, de acuerdo a NBC News.

Tiroteo en Arizona. Rebecca Sasnett / Arizona Daily Star / AP

El motivo que desencadenó el tiroteo no estaba del todo claro, señaló Magnus, quien añadió que no sabía si los agentes habían encontrado armas o drogas. Las autoridades no identificaron a los agentes ni a los dos sospechosos.

Los miembros de una “alianza” regional de narcóticos de las autoridades locales y federales estaban realizando un control de rutina en un tren estacionado cuando comenzó el tiroteo, indicó Magnus.

Un agente de la Administración para el Control de Drogas murió en el intercambio de disparos, señaló Cheri Oz, agente especial a cargo de la división de la DEA en Phoenix. Otro se encontraba en estado crítico. Un agente de policía de Tucson que corrió a ayudar después de escuchar los disparos permanece estable, afirmó Magnus.

El “incidente con disparos” en el tren de Los Ángeles se produjo alrededor de las 7:40 a.m. hora local, dijo Amtrak en un comunicado. Ninguno de los 137 pasajeros y 11 miembros de la tripulación, que fueron evacuados a la estación, resultaron heridos.

Tiroteo Arizona. Evan Courtney / AP

“En la DEA estamos desconsolados por los acontecimientos de hoy y les pedimos que tengan a las familias de los agentes y del oficial de la fuerza de tarea en sus pensamientos y oraciones”, señaló la administradora de la DEA, Anne Milgram, en un comunicado, según NBC News.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, también dijo que estaba profundamente entristecido por el tiroteo, así como por la muerte del ayudante del Alguacil Adjunto/Inspector Superior Jared Keyworth, quien falleció el viernes a causa de las heridas sufridas en un accidente de vehículo en una operación policial en Misisipi tres días antes.

“Estamos agradecidos por el valor y el sacrificio desinteresado de estos héroes, y me uno a todo el Departamento de Justicia para transmitir nuestro apoyo y nuestras más profundas condolencias a sus familias”, dijo Garland.

Por su parte, la alcaldesa de Tucson, Regina Romero, ordenó que las banderas de todas las instalaciones de la ciudad se bajaran a media asta en honor a los tres agentes de la ley que fueron atacados.

