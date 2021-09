Gabby Petito: la policía entra a la casa de los padres de Brian Laundrie, el novio de la youtuber desaparecida

(Foto: Instagram)

Alrededor de las 10:00 de la mañana, agentes del FBI visitaron la casa familiar del novio de Gabby Petito, Brian Laundrie. Esto, poco después de que la policía de North Port confirmara en un comunicado que este lunes no desplegarán un operativo importante para localizar al joven en la reserva de Florida que peinaban desde el sábado.

“En este momento, creemos que hemos agotado allí todas las vías para registrar los terrenos. Las agencias policiales continúan buscando a Brian Laundri. El Departamento de Policía de North Port actualmente no tiene planes de realizar una búsqueda importante hoy en Carlton Reserve”, dijo el cuerpo local, en un comunicado emitido en la mañana.

El fin de semana, más de 50 elementos recorrieron el parque de Florida en busca del joven, después de que sus padres reportaran su desaparición el viernes. Al mismo tiempo y muy lejos de allí, otro equipo del FBI intentaba localizar a la novia de Laundrie, Gabrielle ‘Gabby’ Petito, en un bosque de Wyoming. Los padres de ella habían denunciado su desaparición muchos días antes, hace ya más de una semana.

El domingo 19 de septiembre, el FBI informó que una de las batidas que recorría el Parque Nacional de Grand Teton, Wyoming, había hallado el cuerpo de una mujer. Los restos, dijeron, coincidían con la fisonomía de Petito. Aunque insistieron en que faltaba la confirmación de un examen de ADN, extendieron sus condolencias a la familia de la joven.

“Hoy temprano se descubrieron restos humanos que coinciden con la descripción de Gabrielle ‘Gabby’ Petito”, dijo el agente Charles Jones en conferencia de prensa. “Me gustaría extender mis más sinceras y sentidas condolencias a la familia de Gabby”.

El martes se realizará la autopsia que determinará la identidad de la víctima y la posible causa de la muerte. Y sea cual sea el resultado, el FBI recordó que a Laundrie se le considera una “persona de interés” en la desaparición de Gabby y, por el momento, no hay cargos en su contra.

Así, los interrogantes se acumulan en un caso cada vez más misterioso. Todo comenzó en junio de 2021, cuando la pareja decidió emprender un viaje por carretera a bordo de una caravana.

A través de sus cuentas de Instagram, compartieron fotografías de lo que parecía una experiencia idílica, una aventura romántica. Partieron de Nueva York y pasaron por numerosos estados documentando cada visita. Estuvieron en Colorado, en Utah y su itinerario llegó a Wyoming.

A principios de septiembre, sin embargo, la historia dio un vuelco. Brian Laundrie apareció en Florida solo. Llegó a la casa de sus padres, en North Port, conduciendo la camioneta en la que viajaba con su novia. Ella no estaba con él.

Los padres de la joven de 22 años comenzaron a ponerse muy nerviosos a finales de agosto. Desde el día 25 no tenían ninguna noticia de su hija. El sábado 11 de septiembre denunciaron la desaparición y comenzó entonces un operativo masivo de búsqueda en Grand Taton Park, Wyoming, el lugar en el que los investigadores situaban por última vez a Gabby.

Él fue considerado “persona de interés” en el caso y según el FBI, se negó a colaborar. Hace una semana, Laundrie le dijo a sus padres que se iría a la Reserva Carlton, un área natural de unas 10,000 hectáreas situada en el condado de Sarasota, Florida. El miércoles 22, no tenían noticias de él, así que fueron a buscarle y encontraron allí su auto. Los padres no se llevaron la camioneta pero el jueves, al ver que su hijo no regresaba a casa, volvieron al parque y se llevaron el vehículo.

El viernes notificaron a la policía lo que había ocurrido y por la tarde, durante dos horas, varios elementos registraron la casa del joven de 23 años para recolectar pertenencias y objetos que pudieran ayudarlos a localizar a Brian.

Para uno de los abogados de la familia de Gabby Petito, la desaparición es una falsa y en su opinión, el joven intenta huir. La madre de Gabrielle hizo unas declaraciones similares.

“¡No ha desaparecido, se está escondiendo! ¡Gabby está desaparecida!”, dijo al diario Daily Mail.

Los investigadores creen que es difícil esconderse en la reserva sin ser detectado y por eso, este lunes redujeron el operativo de búsqueda en la reserva de Florida. Creen que ya han registrado todo el terreno y que no es necesario seguir empleando recursos y tiempo ya que “han agotado todas las vías”.

Al mismo tiempo, varios agentes del FBI visitaron la casa del joven, sin desvelar la intención de la visita. Todas las autoridades pidieron la colaboración ciudadana y explicaron que el desaparecido es un hombre blanco, de 1.76 metros, 72 kilos, ojos marrones y cabello castaño muy corto. Fue visto por última vez con una bolsa de senderismo.

En un video de YouTube publicado durante su viaje, se muestra a Petito y Laundrie besándose tiernamente, disfrutando de una puesta de sol juntos y paseando por la playa.

Sin embargo, en agosto, la policía de Utah respondió a un informe de violencia doméstica que involucraba a Petito y Laundrie.

Las imágenes de la cámara del cuerpo de la policía publicadas por los medios estadounidenses muestran a Petito angustiado diciendo que había tenido un altercado con Laundrie.

Hablando con un oficial de policía después de que detuvieran su camioneta, se vio a Petito llorando y diciendo que lucha con problemas de salud mental.

El último contacto con la joven de 22 años fue de su madre, que pudo hablar por teléfono con ella el 25 de agosto, cuando en teoría ya habían llegado a su destino. El 27 y el 30 del mismo mes, la mujer recibió dos nuevos mensajes de texto que supuestamente eran de Gabby. Sin embargo, ahora duda de que así sea. “Creo que ese mensaje no era de mi hija. Ahora que sabemos que la camioneta estaba en Florida el día 1, es imposible que ese mensaje fuera de mi hija”, dijo Schmidt a Fox News.

El domingo, después de que la policía hallara los restos de una mujer en el área en la que buscaban a Gabrielle, la familia de Laundrie emitió un comunicado en el que calificó la noticia como “desgarradora”, asegurando que estaban rezando por ella y por sus seres queridos. Ahora habrá que esperar hasta el martes para saber si los restos corresponden a los de Petito.

