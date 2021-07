EEUU: una mujer condujo su automóvil durante meses con los cadáveres de sus sobrinos en el maletero

La imagen de Nicole Johnson detenida (Foto: Baltimore County Police Department)

Una automovilista estadounidense fue arrestada mientras se trasladaba con los cadáveres de su sobrino y sobrina en el maletero de su auto, dijo la policía el viernes, tras el macabro descubrimiento durante un control de tráfico de rutina.

Nicole Johnson, de la ciudad de Baltimore, en la costa este, enfrenta múltiples cargos que incluyen abuso infantil resultante en la muerte de la niña de siete años y el niño de cinco.

La mujer de 33 años había metido el cuerpo de su sobrina en una valija y la colocó en el maletero en mayo del año pasado, pero continuó usando el automóvil con normalidad, según el diario The Baltimore Sun. Un año después, la tía colocó el cuerpo del niño junto al de su hermana descompuesta envuelto en una bolsa de plástico, agregó el reporte.

La policía la detuvo por exceso de velocidad el miércoles y decidió incautar el automóvil cuando supo que no tenía los documentos correctos. Según el periódico, un oficial le dijo a Johnson que el vehículo iba a ser remolcado y ella respondió: “No importa, no estaré aquí en cinco días”. Y luego dijo: “Todos me verán en las noticias haciendo mi gran debut”, según reportó el diario, que cita un informe policial.

En 2019 los dos niños habían sido confiados al cuidado de Johnson por parte de su hermana.

Johnson admitió durante el interrogatorio que había golpeado a su sobrina varias veces, lo que provocó que la joven se golpeara la cabeza contra el suelo. Sin embargo, no explicó cómo murió el niño, indicó el Baltimore Sun.

La agencia de noticias AP señaló que una declaración de causa probable de las muertes decía que el cuerpo gravemente desnutrido de la niña pesaba sólo 8 kilos en el momento de su autopsia. El niño pesaba sólo 9 kilos y medio. Los médicos informaron de que “se habrían necesitado varios meses de desnutrición para alcanzar estos pesos”, según los documentos de acusación.

La jefa de policía del condado de Baltimore, Melissa Hyatt, emitió un comunicado en el que calificaba el crimen de “atroz”. La declaración del ejecutivo del condado de Baltimore, Johnny Olszewski Jr., lo califica de “horrible y desgarradora pérdida de vidas”.

Los investigadores dicen que la madre biológica de los niños, Dachelle Johnson, dijo a los detectives que dejó a sus hijos al cuidado de su hermana porque no podía cuidarlos. El traslado de los niños ocurrió en algún momento después de que la madre se mudara de Ohio a Maryland en julio de 2019.

(Con información de AFP y AP)

