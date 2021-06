Un senador republicano apoyó la candidatura de Matthew McConaughey para la gobernación de Texas

El actor Matthew McConaughey (Foto: EFE/EPA/DAN HIMBRECHTS)

El republicano Ted Cruz, ex candidato a la presidencia y senador federal por Texas, se metió en un problema al salir a hablar maravillas de Matthew McConaughey.

Y es que el actor de Hollywwod, oriundo de Texas y actual residente de la ciudad de Austin, ha coqueteado durante meses con la posibilidad de lanzarse como candidato a gobernador de Texas. McConaughey ha expresado públicamente su disconformidad con la actual gestión del gobernador Greg Abbott y ha confirmado que lleva tiempo manteniendo reuniones con los principales líderes políticos del estado.

Al ser consultado en el programa radial del conservador Hugh Hewitt sobre la posibilidad de que McConaughey se lance a la gobernación, Cruz no dudó en decir que le parece un “candidato formidable”.

“Es una persona encantadora, muy amable. Es una estrella de cine. Y, seamos sinceros, una estrella de cine, carismática, con buena presencia, amable, puede llegar a ser un candidato excepcional en una boleta política”, decía Cruz al describir a McConaughey, a quien dijo conocer en persona.

Ted Cruz (Foto: REUTERS/Erin Scott)

Pero en lo que parecía ser un apoyo inmediato a la posible candidatura de McConaughey, Cruz puso un freno y aclaró una salvedad. “Espero que eso no ocurra, que no pase ahora. En última instancia sólo él sabe lo que quiere hacer. Él va a ser quien tome la decisión de lanzarse o no. Pero ojalá no suceda ahora”, agregaba Cruz.

Y es que la elección a la gobernación de Texas se disputará en noviembre de 2022. El actual gobernador Abbott tiene la posibilidad de buscar una reelección y ya ha anunciado que así lo hará. Cruz, se ha descrito como un gran admirador de Abbott, a quien considera una amigo personal y un mentor.

Por lo tanto, pese a que cree en McConaughey como candidato político y lo apoya, Cruz aclaró que su lealtad siempre estará con Abbott, por lo que espera que McConaughey deje sus aspiraciones políticas para más adelante, aclarando que es joven y “tiene tiempo”.

El actor de Hollywood ha hablado públicamente de su posible deseo de entrar en la política, pero siempre ha sido muy vago acerca de si lo haría desde el partido demócrata, el republicano o como independiente. El rumor en la industria cinematográfica, que se caracteriza por apoyar a candidatos más de izquierda, siempre ha sido que McConaughey es republicano, pero la estrella de Dallas Buyers Club nunca lo confirmó.

El gobernador Greg Abbott (Foto: REUTERS/Lucas Jackson)

Texas no ha tenido un demócrata en la gobernación desde 1998, y el estado se caracteriza por la enorme masa de votantes conservadores. Sin embargo, en 2018 el demócrata Beto O’Rourke puso en aprietos a Cruz que buscaba reelegirse como senador. En última instancia ganó el republicano pero por menos de dos puntos. Algunos creen que este antecedente deja abierta la puerta para un candidato demócrata en el estado.

Aunque también existiría la posibilidad de que a Abbott le surja un contrincante dentro de su partido. El gobernador encontró mucha resistencia en su base durante los primeros meses de la pandemia en los que muchos creyeron que Abbott exageró con las restricciones por el COVID-19, generando un quiebre en el partido. McConaughey fue una de las principales voces en contra de la gestión de Abbott.

Por último, los analistas consideran que si alguien puede considerar una campaña como independiente, esa persona sería una estrella como McConaughey. Generalmente, al no tener la plataforma de los partidos, los candidatos independientes no prosperan en Estados Unidos. Sin embargo, alguien como McConaughey con reconocimiento de nombre propio y dinero -además de contactos- para invertir en una campaña, pudiera llegar a intentarlo.

Falta más de un año para la elección, y McConaughey por ahora es el único que sabe lo que hará con su carrera.

