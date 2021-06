El mensaje de Jill Biden en su ropa a su llegada al G7 que no pasó desapercibido

El primer ministro británico Boris Johnson, su esposa Carrie Johnson y el presidente estadounidense Joe Biden con la primera dama Jill Biden caminan frente al hotel Carbis Bay, Carbis Bay, Cornwall, Gran Bretaña (Reuters)

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, eligió un mensaje sencillo a su llegada a Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, para la cumbre del G7: LOVE. Estas cuatro letras podían verse en la parte posterior de su chaqueta durante el breve paseo que dio frente al mar el jueves con el presidente Joe Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y su esposa, Carrie Johnson.

La primera dama vestía una chaqueta negra con la palabra “AMOR” delineada en la espalda con cuentas plateadas cuando ella y el presidente se reunieron con el primer ministro británico y su esposa. Llevaba la misma chaqueta hace más de dos años para dar inicio a la campaña presidencial de Biden.

"LOVE", la chaqueta que lució Jill Biden en su visita a Gran Bretaña. No es la primera vez que utiliza un mensaje en su ropa (Reuters)

Preguntada por su elección, Jill Biden aseguró que quería traer un mensaje positivo. ”Es importante que la gente sienta que hay unidad entre todos los países (del G7) y que hay esperanza después de este año de pandemia”, afirmó. Y agregó: “Joe y yo estamos deseando reunirnos con todos en el G7”.

“Esta es una conferencia mundial y estamos tratando de llevar la unidad en todo el mundo y creo que es necesario en este momento, que la gente sienta un sentido de unidad de todos los países y un sentido de esperanza después de este año de pandemia”, dijo Jill.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden junto a su esposa, Jill Biden y su particular blazer con la inscripción "LOVE" (Reuters)

Jill Biden es conocida por sus elecciones de vestuario, a menudo vistiendo pasteles brillantes o patrones llamativos para sus salidas en nombre de la administración de Biden. Rara vez se la ve sin un tacón de gatito o una bota de aguja, lo que agrega altura a su pequeña figura. Y esta no es la primera vez que envía un mensaje directo con su ropa: durante un viaje de campaña a Iowa a fines del año pasado, la primera dama vestía jeans ajustados negros con la palabra “VOTE” en cada pantorrilla.

La primera dama acompaña a su esposo durante el tramo de su viaje al extranjero al Reino Unido, donde participará en las actividades de los cónyuges en la cumbre del Grupo de los Siete y en un par de eventos centrados en los veteranos militares y sus familias. Se reunió con la esposa de Johnson, Carrie, para tomar el té el jueves y tuiteó una foto de los dos y el hijo de Johnson, Wilfred, en la orilla.

Boris Johnson, su esposa Carrie y el presidente estadounidense Joe Biden con la primera dama Jill Biden caminan juntos en una reunión previa al inicio del G7 en Cornwall, Gran Bretaña (Reuters)

El mensaje llamó aún más la atención porque contrasta singularmente con otro elegido por la anterior primera dama, Melania Trump, también en una chaqueta.

Durante un viaje en junio de 2018 a la frontera con México, Melania vistió una en el que se leía “I really don’t care, do u?” (Realmente no me importa, ¿y a ti?). Ante la polémica desatada, explicó después que las palabras iban dirigidas “a la gente y a los medios de izquierdas que me critican”. “Quiero demostrarles que no me importa”, lanzó entonces.

Joe Biden se encuentra en su primera visita al extranjero como presidente. Junto con su participación en la cumbre del G7 y una cumbre de la OTAN en Bruselas, se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin. Jill Biden dijo que su esposo había estado “estudiando durante semanas” para el viaje y bromeó diciendo que está “demasiado preparado”. “Joe ama la política exterior. Este es su fuerte“, dijo.

Los Biden se reunirán con la reina Isabel II el domingo en el castillo de Windsor. La primera dama dijo a los periodistas que “es una parte emocionante de la visita para nosotros”.

(Con información de AFP y The Associated Press).-

SEGUIR LEYENDO: