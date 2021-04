Anthony Fauci estimó que la vacunación con la fórmula de Johnson & Johnson se retomará en los próximos días en EEUU

Anthony Fauci, principal epidemiólogo de la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

La vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson, cuya utilización está en pausa en Estados Unidos, podría volver a administrarse próximamente, quizás con alguna “restricción”, aunque la decisión debe conocerse de aquí al viernes, afirmó este domingo el consejero médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci.

“Creo que no iremos más allá del viernes con la extensión esta pausa”, indicó el doctor Fauci durante una entrevista con la cadena ABC, haciendo referencia al grupo de expertos que deben reunirse próximamente para evaluar la posible conexión entre el inmunizante de J&J y la formación de graves coágulos sanguíneos.

“Creo que (la vacunación) se retomará, puede que con restricciones. No estoy seguro de cuáles serán, si estarán ligadas a la edad o al sexo, o si estará simplemente acompañada de una advertencia” , detalló el principal epidemiólogo de la Casa Blanca.

Washington suspendió el martes la utilización de la vacuna creada por el laboratorio estadounidense Johnson & Johnson para investigar los seis casos de mujeres -una de ellas fallecida- que desarrollaron coágulos sanguíneos graves asociados con bajos niveles de plaquetas tras haber recibido su inyección en Estados Unidos.

Todos los casos detectados, en combinación con un bajo nivel de plaquetas, son de pacientes mujeres, de entre 18 y 48 años, y los síntomas se registraron entre seis y 13 días después de la vacunación. Una de las pacientes murió en Nebraska y otra está hospitalizada en condición crítica.

EEUU detuvo temporalmente la vacunación con la fórmula de Johnson & Johnson (REUTERS/Dado Ruvic)

Los expertos indicaron que las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson en las últimas tres semanas, deben contactar a su médico si presentan alguno de los siguientes síntomas: dolores de cabeza, abdominal, en las piernas o dificultad para respirar.

Los miembros del grupo de expertos, reunidos por primera vez el miércoles a petición de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas inglés), la principal agencia de salud pública del país, declararon necesitar más tiempo antes de decidir una posible restricción de esta vacuna.

Subrayando que no quería “adelantarse” a las decisiones de este grupo, el doctor Fauci recordó que los casos graves de coágulos sanguíneos eran “extraordinariamente raros” y que la pausa en la administración de la vacuna se decidió para “examinar la situación y asegurarse que disponemos de todas las informaciones posibles”.

Fauci brindó este domingo una serie de entrevistas a distintas cadenas norteamericanas, en las que reiteró que las personas totalmente inmunizadas contra el coronavirus tras haberse vacunado pueden contagiar el virus.

En declaraciones a NBC News, dijo que la vacuna disminuye “dramáticamente” el riesgo de contraer la enfermedad, pero que no lo elimina: ”Puedes infectarte y no tener ningún síntoma y no saber que estás infectado, y entonces encontrarte en una situación inesperada con gente vulnerable. Y si no llevas mascarilla puedes infectarlos sin darte cuenta”.

EEUU vacunó con al menos una dosis al 39% de su población (REUTERS/Carlos Barria)

Los CDC recomiendan que las personas vacunadas sigan llevando máscaras faciales en público, aunque apuntan que quienes estén inmunizados pueden reunirse entre ellos sin llevarlas. También desaconsejan participar en congregaciones “medianas o grandes” de personas, tanto si es con mascarilla como sin ella.

Estados Unidos es el país del mundo más afectado por la pandemia con 31,6 millones de contagios y casi 567.000 fallecidos, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.

Hasta este domingo, más de 129,4 millones de personas han recibido una dosis de la vacuna en suelo norteamericano, lo que equivale al 39% de la población, de las que 82,4 están ya completamente inmunizadas, es decir, el 24,8% de los estadounidenses, de acuerdo con los CDC.

El país ha concedido autorización para uso de emergencia a los sueros contra la covid de Pfizer y Moderna, que requieren de dos dosis, y al de J&J, que es monodosis.

“Este anuncio no va a tener un impacto significativo en el plan de vacunación, ya que la vacuna de Johnson & Johnson representa menos de un 5% de las inoculaciones en Estados Unidos hasta ahora”, indicó en un comunicado, Jeff Zients, coordinador del Gobierno para la pandemia.

Con información de AFP y EFE

SEGUIR LEYENDO: