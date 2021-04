Elizabeth Esteban es la joven purépecha que fue aceptada en Harvard

Elizabeth Esteban fue aceptada a la universidad de Harvard (Foto: Twitter@CerebrosG)

Poder entrar a una universidad Ivy League en Estados Unidos es una de las hazañas más difíciles de lograr y, conseguir una beca, es otro escalón de dificultad. No obstante, Elizabeth Esteban, una joven descendiente de indígenas purépechas, logró hacer estas dos proezas.

De acuerdo con un reportaje de la televisora ABC, Elizabeth logró cumplir el sueño de muchos latinos, ingresar a la Universidad de Harvard. Una situación que la ha llenado de orgullo, especialmente al ser la primera de su comunidad en lograrlo.

“Nadie en esta comunidad ha podido lograr esto y me siento muy orgullosa, muy agradecida y muy feliz porque nadie aquí piensa que alguien de aquí... pueda lograr algo como esto”, compartió en una entrevista.

Actualmente Elizabeth vive en una casa móvil en el Valle de Coachella, en el estado de California. Sus papás son inmigrantes mexicanos e indígenas purépechas que llegaron a Estados Unidos, desde Michoacán.

Elizabeth es descendiente de indígenas purépechas (Foto: Twitter@CerebrosG)

Tanto su madre, como su padre trabajan en campos agrícolas. Y, a pesar de tener pocos recursos, siempre han tratado de darle a Elizabeth y sus hermanos, una mejor vida. A pesar de todos los obstáculos, la madre de la joven piensa que todos sus esfuerzos valieron la pena para llegar a resultados como estos.

“Sí, valió la pena porque mi hija ahora ha logrado lo que siempre quiso, su sueño de una educación y ahora con más razón, estoy muy orgullosa de que esté cumpliendo sus metas”, expresó la señora Cecilia Esteban.

Sin embargo, esta historia estuvo a punto de no suceder ya que Elizabeth sufrió diversos problemas con el internet durante su último año de preparatoria, lo cual le dificultó el aprendizaje. E incluso la interrumpieron durante una entrevista con la universidad. A pesar de que el gobierno le dio una herramienta destinada para ayudarla, esta no servía la mayoría del tiempo.

“Recibí un dispositivo de Internet del distrito y la mayor parte del tiempo mi pantalla era un círculo tratando de reconectarme”, dijo la joven.

La joven estuvo a punto de no aplicar a la universidad (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

La pandemia combinada con esta situación creó un ambiente no muy propicio para el aprendizaje. No obstante, Elizabeth se convenció de que era solamente un obstáculo más que tenía que vencer.

“Pero después, pensé en mí misma y en cómo tenía que seguir luchando y la pandemia era otro obstáculo que tenía que superar”, agregó la recién admitida a Harvard.

Todos estos obstáculos fueron quedando de lado, pero aún así ella veía un enemigo en el 3% de aceptación de la universidad. Además, el ser una mujer latina que vive en una comunidad marginada, la hizo considerar el ni siquiera aplicar. Esto debido a que la población hispana solamente conforma el 10% de la población de Harvard.

“Bueno, al principio, no iba a enviar una aplicación a Harvard porque no sentía que mis logros me valieran el derecho a asistir a una universidad tan prestigiosa”, dijo a ABC.

Elizabeth quiere romper con los estereotipos (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

Pero finalmente, ella decidió armarse de valor y desafiar los estándares sociales que vienen con el ser parte de una comunidad indígena. Ahora, ella planea graduarse de la universidad posteriormente, postularse para el congreso de Estados Unidos.

“Soy parte de un grupo indígena que siente que las mujeres deberían quedarse en casa y ser la madre estereotipada que se queda en casa, más adelante en el futuro. Solo quería romper esas barreras”, compartió con NBC Palm Springs.

SEGUIR LEYENDO: