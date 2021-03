La SIP distinguió a Marty Baron con el Gran Premio Chapultepec 2021

El ex editor ejecutivo de The Washington Post Marty Baron (AP Photo/Andrew Harnik/archivo)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concedió este martes el Gran Premio Chapultepec 2021 al editor estadounidense Martin Baron, ex director ejecutivo The Washington Post, considerado uno de los periodistas más prominentes de su generación.

Jorge Canahuati, presidente de la organización dedicada a velar por la libertad de prensa, dijo que Baron ha mostrado “liderazgo y determinación en la búsqueda de la verdad y lo consideramos un periodista clásico y universal del periodismo”.

En efecto, el premiado ha dirigido las redacciones de varios de los más importantes diarios estadounidenses, y durante su dirección estos llegaron a ganar 17 premios Pulitzer.

Canahuati agregó que el Comité Ejecutivo de la SIP tuvo una tarea fácil al seleccionar a Baron, quien en sus 45 años de carrera ha luchado contra numerosos obstáculos “para seguir construyendo democracia a través de una prensa libre, independiente e inclaudicable”.

En la fotografía del 7 de abril del 2003, el editor del Boston Globe Martin Baron, felicitando al periodista Stephen Kurkjian, después de que el periódico ganara el Premio Pulitzer (AP Photo/Charles Krupa/Archivo)

Baron fue editor jefe de diarios como The Washington Post, The Boston Globe y The Miami Herald. También ha servido como editor senior de The New York Times y Los Angeles Times. Su liderazgo en la investigación del Globe sobre décadas de abusos sexuales del clero y su encubrimiento en la Iglesia Católica fue representado en Hollywood en la película “Spotlight” (“En primera plana”), ganadora del Oscar a la Mejor Película en 2016.

Como editor de The Miami Herald, Baron condujo al periódico a un premio Pulitzer por su cobertura sobre la redada para recuperar a Elián González, el niño cubano en el centro de una feroz disputa por su custodia.

En The Washington Post su gestión de ocho años comenzó con las revelaciones sobre la vigilancia secreta generalizada por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y concluyó poco después del fin del gobierno de Donald Trump, sujeto de numerosas revelaciones de periodistas de ese diario.

Bajo la dirección de Baron, The Washington Post logró una transición exitosa hacia las plataformas digitales. Cuando se jubiló, a fines de febrero de este año, el diario tenía alrededor de 3 millones de suscriptores digitales, 100 millones de usuarios únicos mensuales en Estados Unidos y una reputación de innovación constante en el periodismo digital.

Marty Baron, durnte su tiempo en The Boston Globe. (AP/Steven Senne, Archivo)

La SIP destacó su trayectoria por el énfasis sobre el derecho del público a estar informado, la protección y promoción de la libertad de expresión a través del ejercicio de un periodismo independiente, y la búsqueda de la verdad, tal como lo destaca la Declaración de Chapultepec.

“Nos ha enseñado que el buen periodismo nace de descifrar los temas locales que afectan a nuestras comunidades, los que, a través de la calidad y la rigurosidad, terminan de despertar valores que les dan a esas historias trascendencia global”, expresó Canahuati, CEO de Grupo Opsa de Honduras.

La SIP entregará a Martin Baron el Gran Premio Chapultepec 2021 durante una ceremonia en su próxima Reunión de Medio Año a realizarse virtualmente el 20 de abril. Desde 1998 esta alta distinción de la prensa del hemisferio se entrega a individuos u organizaciones en reconocimiento a su destacada defensa y promoción de las libertades de prensa y expresión en el marco de la Declaración de Chapultepec, principios de libertad de prensa que deben regir en una sociedad democrática.

Antes de Baron, algunos de los que ganaron el premio fueron el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, Fernando Henrique Cardoso, ex presidente y escritor de Brasil; Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura; José Miguel Vivanco, director de la División Américas de Human Rights Watch, EEUU; y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

