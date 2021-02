Un senador republicano explicó por qué cambió su voto en el juicio político a Donald Trump

El senador republicano Bill Cassidy se unió con los demócratas en el voto para que avance el juicio político a Trump (Reuters)

El Partido Demócrata, que impulsa el juicio político al ex presidente Donald Trump, está lejos de conseguir una condena en el Senado, pero este martes, en el inicio formal del impeachment, consiguió que otro congresista republicano se una a sus filas en la votación que decidía sobre si el proceso es constitucional, luego de un comentado alegato del abogado del ex mandatario.

El voto de Bill Cassidy fue la única novedad con respecto a la votación previa, cuando los republicanos habían intentado desechar el proceso. Así, se unió a los otros cinco congresistas “moderados” que ya habían votado en línea con los 50 senadores demócratas: Ben Sasse, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney y Pat Toomey.

La jornada sirvió como termómetro del ambiente en el Senado y reflejó las pocas chances de una condena contra Trump, ya que son necesarios 67 votos. Es decir, convencer a 17 republicanos.

El resutlado, 56-44, sobre la constitucionalidad del proceso. La defensa alegaba que el impeachment es solo para presidentes en funciones (Reuters)

De todas formas, Cassidy explicó que cambió su voto debido a la extraña presentación de la defensa de Donald Trump. “Fue desorganizado, aleatorio”, comentó Cassidy sobre el alegato. “Hablaron de muchas cosas pero no hablaron del tema en cuestión, ¿es constitucional impugnar a un presidente que ha dejado el cargo?”. En cambio, elogió a los responsables de la Cámara de Representantes, que toman la función de fiscales: “Presentaron un caso convincente y convincente, y el equipo del presidente no lo hizo”.

Cassidy dijo en un momento dado que, mientras uno de los abogados de Trump hablaba, se inclinó, para preguntar al senador Ted Cruz (republicano de Texas) si se estaba perdiendo algo, ante la gran confusión de los argumentos presentados.

“Si estoy allí como un jurado imparcial, respetando mi juramento de defender la Constitución de los Estados Unidos, y una parte hace el argumento, y la otra hace todo menos hacer el argumento, entonces para estar tranquilo conmigo, entonces hago ese voto”, agregó Cassidy. “Siempre he dicho que afronto esto como un jurado imparcial”.

El abogado Bruce Castor, quien representa a Trump junto con el letrado David Schoen, realizó un discurso durante el primer día del juicio político que incluyó sorpresivos elogios a los fiscales demócratas, ya que arguyó que la presentación de la causa estaba “bien hecha”.

Descolocado por la que describió como una “sobresaliente” exposición, reconoció que la defensa lo había obligado a cambiar su estrategia respecto a lo que tenía previsto exponer en la sesión.

El abogado Bruce Castor (Reuters)

Consciente de que los demócratas no tienen los votos para condenar a Trump al término del juicio que empezó este martes, Castor protagonizó un alegato desordenado y a ratos incoherente, como si supiera que lo que pudiera decir no influiría en el resultado del proceso.

Fuentes cercanas a Trump filtraron a la prensa que el objetivo de Castor era “rebajar la temperatura” tras el contundente discurso de Jamie Raskin, pero lo que protagonizó el abogado fue una divagación sin rumbo aparente, en la que mezcló alabanzas a los senadores con referencias extrañas e inconexas. “Los senadores de Estados Unidos son gente extraordinaria, en un sentido técnico”, dijo Castor al comienzo de su discurso de 48 minutos.

El nombre de Castor se había convertido en tendencia en Twitter para cuando su compañero David Schoen le tomó el relevo.

Según informa la cadena CNN, que cita fuentes cercanas al ex mandatario, Trump “casi estaba gritando mientras Castor” presentaba sus argumentos. Pero, aunque al expresidente le disgustó la actuación inicial de su equipo de defensa, su personal seguía confiando en que su acción está encaminada a conseguir su absolución.

Otros senadores que son férreos aliados de Trump también criticaron a Castor. “He visto muchos abogados y muchos argumentos, pero lo de Castor no es de lo mejor que he visto. Se limitó a divagar una y otra vez y no abordó el argumento”, dijo John Cornyn. Por su parte, Ted Cruz, consultado por el tema, guardó silencio por unos segundos, y respondió con una sonrisa: “No creo que los abogados hayan hecho el trabajo más eficaz. Dejaré que sean otros los que pongan las notas”.

El video que presentaron los demócratas en el inicio del juicio político contra Trump en el Senado de los EEUU

Los abogados de Trump llevan apenas unas semanas en el caso, ya que Trump despidió a su equipo anterior por no llegar a un acuerdo sobre la estrategia. El republicano insistía en las teorías sobre un presunto fraude, pese a que la acusación no sea sobre las elecciones, sino sobre incitar a la violencia en el ataque al Capitolio del 6 de enero.

El juicio político se retomará este miércoles a las 12 (hora local, 17 GMT), cuando empezarán los argumentos de fondo de los “fiscales” del “impeachment”, que tienen un máximo de 16 horas a lo largo de dos sesiones para exponer su caso, antes de que llegue el turno de la defensa.

Dos fuentes cercanas a Trump citadas por CNN aseguran que el ex mandatario, el único mandatario en afrontar dos impeachment en la historia de EEUU, no va a aparecer públicamente hasta el final del juicio, aunque está hablando con sus asesores sobre cómo puede resurgir y ayudar a los republicanos en las próximas elecciones, las de mitad de período.

(Con información de EFE)

