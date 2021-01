Cómo es la cuarentena en el lugar más mágico de la Tierra

Disney destinó su resort Fort Wilderness para aislar a los pacientes con COVID-19

Walt Disney Co. está acostumbrada a manejar grandes multitudes en lugares estrechos. En Florida, el gigante de los parques temáticos ahora también lidia con el desafío de los huéspedes que dan positivo de Covid-19: algunos de ellos pasan su cuarentena en el Fort Wilderness Resort de la compañía.

Tales casos han sido extremadamente raros, dijo Disney. Pero los turistas que tienen la desgracia de dar positivo en el test de coronavirus mientras están de vacaciones en Walt Disney World pueden ser trasladados al sitio de 300 hectáreas, donde son aislados de otros visitantes.

La propiedad, con el estilo de un campamento fronterizo, incluye cabinas independientes que no comparten sistemas de ventilación. Los huéspedes pueden aparcar sus coches justo delante de sus alojamientos. Los viajeros con el virus también pueden estar en cuarentena en otros hoteles vacíos que no han reabierto al público en general. A ellos, y a todo su grupo, se les prohíbe entrar en los parques temáticos.

Mientras que muchos estados están desalentando los viajes durante el actual incremento de casos de Covid-19 -y los aviones han sido el foco de incidentes recientes que involucran a viajeros enfermos- ha habido poca discusión sobre el dilema que enfrentan los hoteles cuando los huéspedes dan positivo. Algunas personas pueden conducir hasta sus casas y ponerse en cuarentena. Pero otros quedan atascados en el limbo, sin posibilidad de viajar en avión.

Los gerentes de los hoteles deben aislar a los huéspedes infectados lo mejor que puedan, según explica Pete Hillan, un portavoz de la Asociación de Hoteles y Alojamiento de California. Los servicios como la limpieza pueden ser limitados hasta que se vayan. También se alienta a los operadores de hoteles a que informen de los casos a las autoridades locales. “El condado puede tomar una decisión sobre dónde deben estar”, dijo Hillan.

Fort Wilderness Resort Disney

Algunas ciudades y condados han llegado a comprar hoteles o contratar habitaciones para que las personas con el virus puedan permanecer en aislamiento. En Los Ángeles, por ejemplo, hay unas 470 personas enfermas o en riesgo refugiándose en siete lugares del condado.

Marriott, Hilton

Marriott International Inc. y Hilton Worldwide Holdings Inc., dos de los mayores operadores hoteleros, confían en el asesoramiento de los funcionarios de salud locales cuando un huésped da positivo. Las cadenas también aplican técnicas de limpieza mejoradas y otras medidas para proteger al personal y a los viajeros, como la entrega de alimentos y la entrega de ropa blanca en la puerta. Por lo general, Hilton no vuelve a reservar una habitación hasta por lo menos 48 horas después de que se vaya un huésped con el virus. Y Marriott agrega que cambia los filtros del aire acondicionado.

A diferencia de California, Florida no tiene restricciones de viaje. Los no residentes de Florida representan menos del 2% de los más de 1,3 millones de casos de Covid-19 reportados, según el departamento de salud del estado.

Las cabaña del resort sirvan para confinar a los que testean positivo durante sus vacaciones

Disney reabrió sus parques temáticos de Florida en julio. El director ejecutivo Bob Chapek dijo que en noviembre los parques estaban operando a un 35% de su capacidad. Los huéspedes se someten a controles de temperatura en las puertas y se les exige que usen máscaras. La compañía también ha hecho abundantes estaciones de lavado de manos.

Sitios web como el Disney Food Blog difunden lo que los huéspedes deben hacer si se sienten enfermos. InsidetheMagic.net recomienda hacerse la prueba en un centro de urgencias local. El estado también ha abierto un centro de pruebas en las cercanías.

InsidetheMagic también sugiere negociar con Disney, lo que podría permitir a los huéspedes reprogramar sus visitas al parque temático. Unas vacaciones en Disney World para una familia típica de cuatro personas cuestan miles de dólares. La compañía dice que trabajará con los clientes cuyos viajes sean interrumpidos por Covid-19.

Los espacios de uso común del Fort Wilderness Resort no están habilitados

Len Testa, presidente de TouringPlans.com, que ayuda a los visitantes de los parques a encontrar los mejores días para ir, escuchó que los empleados de Disney se están refiriendo informalmente a los huéspedes enfermos como un “código 23-19”, el mismo término para una emergencia cuando un objeto humano entra inadvertidamente en el mundo de Monstropolis, en la película de Disney de 2001 “Monsters Inc.”

El Fort Wilderness Resort, inaugurado en 1971, es una instalación dog-friendly que en épocas no calurosas presenta espectáculos como la reseña musical “Hoop-Dee-Doo”. Hoy en día, Disney ha tomado medidas como envolver los envases de champú e incluso el mando a distancia del televisor en plástico para que los huéspedes sepan que han sido limpiados desde los últimos visitantes.

Con información de Bloomberg

