Quién es la Mauree Turner, la primera congresista estatal no binaria de EEUU

Activista queer, defensora de la justicia penal, musulmana afroamericana y, aunque usa un hiyab, se autopercibe no binaria: todo eso es Mauree Turner, quien el pasado martes se convirtió en miembro de la legislatura de Oklahoma, con apenas 27 años.

En su cuenta de Twitter, Turner se presenta como “persona interseccional y organizadora de la comunidad. Lucho con todas mis fuerzas por nuestras comunidades”, y junto a su nombre aclara que se identifica con los pronombres “ellos” o “ella”.

Además de convertirse en la funcionaria no binario de mayor rango en el país, Turner también será la primera musulmana practicante elegida para la legislatura del estado, que en el 2019 impidió que un imán dirigiera la oración diaria de la cámara.

Afiche de campaña de Mauree Turner IG: @maureeturnerok)

“Esta campaña, este movimiento que construimos realmente dependía de la visibilidad”, dijo Turner en una entrevista con The Washington Post. Y agregó: “La legislatura no siempre ha sido un lugar amigable o acogedor para muchas personas, y se trataba de crear espacio, no de luchar por un asiento en la mesa, sino de crear una mesa nueva”.

Pese a que la elección ha estado marcada por la enorme cantidad de candidatos de las disidencias sexuales (más de 500 en todo el país), de acuerdo con Victory Fund, un comité de acción política que respalda a candidatos LGBTQ, solo hay otros cuatro funcionarios electos no binarios en el país: tres concejales en Nueva York y otro en Nueva Jersey.

Elliot Imse, director de comunicaciones del grupo, dijo que la victoria de Turner el martes significó una ruptura del “techo del arco iris”.

En paralelo, los votantes en Nueva York eligieron a los dos primeros hombres afromaericanos abiertamente homosexuales al Congreso, mientras que Sarah McBride en Delaware se convirtió en la primera senadora estatal transgénero del país.

Sin embargo, lo peculiar de la victoria de Turner es que se dio en el llamado “Cinturón de la Biblia”, lejos de las metrópolis costeras liberales y progresistas que generalmente han sido pioneras en la política LGBTQ.

“Tener nuestro primer legislador estatal no binario es en sí mismo una gran victoria para la comunidad, pero es especialmente significativo por haber sucedido en Oklahoma”, dijo Imse a The Post en una entrevista. “Tener a cualquier persona LGBTQ elegida allí es realmente emocionante”, añadió.

La plataforma electoral de Turner, centrada en temas como la reestructuración de la justicia penal, la expansión de Medicaid y el aumento del salario mínimo del estado, surgió de su experiencia escuchando a su comunidad, pero también de su propia lucha viviendo con lo justo día a día.

Durante su crianza en Ardmore, Oklahoma, cerca de la frontera con Texas, la madre soltera de Turner tenía tres trabajos en simultáneo para llegar a fin de mes.

Mauree Turner. (Qazi Islam/Mauree Turner For HD88 via AP, File)

Más tarde, durante la universidad, Turner se reencontró con su padre, quien había estado encarcelado durante gran parte de su infancia. La experiencia los conectó con la Campaña de Justicia Inteligente de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

En medio de su lucha por cambiar las políticas estatales, Turner vio la necesidad de una mayor representación de los grupos marginados en la legislatura estatal.

“Hay algunas cosas que los hombres blancos heterocis nunca podrán entender o defender de una manera que alguien que es de género diverso, que es queer, que ha tenido que preocuparse de dónde vendrá su próximo cheque de pago”, dijo Turner.

En los meses transcurridos desde el lanzamiento de su campaña, Turner dijo que recibió mensajes de apoyo de personas fuera de Oklahoma, e incluso fuera del país, que son musulmanes, no binarios o negros. A principios de esta semana, logró una victoria fácil contra la republicana Kelly Barlean, una abogada jubilada, con más del 70% del voto total.

