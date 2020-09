Detuvieron a una mujer sospechosa de haber enviado un paquete envenenado a Donald Trump

La Casa Blanca este 20 de septiembre de 2020 (REUTERS/Erin Scott)

Una mujer fue detenida este domingo por supuestamente haber enviado un paquete con ricina al presidente de EE.UU., Donald Trump, cuando intentaba entrar en territorio estadounidense desde Canadá por un puesto fronterizo en el estado de Nueva York, según medios de comunicación locales.

La mujer llevaba una arma de fuego y fue arrestada por las autoridades estadounidenses, dijo una fuente de los servicios de seguridad citada por la cadena de televisión CNN.

Se espera que fiscales en Washington DC presenten cargos contra la sospechosa.

El sábado medios estadounidenses informaron que las autoridades habían interceptado un sobre dirigido a Trump que contenía ricina.

La carta fue descubierta la semana pasada y no llegó a la Casa Blanca, según el diario The New York Times y la cadena CNN.

La correspondencia a la Casa Blanca es primero inspeccionada y clasificada en las afueras de Washington.

CNN dijo que el sobre fue inspeccionado y testeado varias veces y se confirmó que tenía ricina; un veneno capaz de matar en un minuto a quien la trague, inhale o le sea inyectada.

Los investigadores estaban analizando la posibilidad de que el paquete de ricina proviniera de Canadá y se estaban llevando a cabo pesquisas sobre envíos similares por correo a direcciones en Texas que podrían estar conectados con el mismo remitente en Canadá.

La ricina es una de las toxinas más potentes que se conocen y se extrae de las semillas del ricino. Fue aislada en 1888 cuando se observó que el extracto de las semillas aglutinaba las células sanguíneas.

Si se ingiere puede causar náuseas, vómitos y hemorragia interna del estómago e intestinos, seguidos de insuficiencia hepática, bazo y renal, y muerte por colapso del sistema circulatorio.

En 2018, un ex miembro de la Marina de Guerra de Estados Unidos fue arrestado y posteriormente confesó haber enviado sobres a Trump y miembros de su gobierno que contenían la substancia de la que se obtiene la ricina.

Las autoridades afirmaron que el hombre, William Clyde Allen III, envió los sobres con semillas de ricino al presidente, al director del FBI Christopher Wray, al igual que el entonces secretario de Defensa Jim Mattis, a la entonces directora de la CIA Gina Haspel, el almirante John Richardson, que en ese entonces era el funcionario de mayor rango en la Armada estadounidense, y la entonces secretaria de la Fuerza Aérea Heather Wilson. Las cartas fueron interceptadas y nadie resultó lastimado.

En 2014, un hombre de Mississippi fue sentenciado a 25 años de prisión después de enviar cartas espolvoreadas con ricina al presidente Barack Obama y otros funcionarios.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El FBI interceptó una carta con veneno dirigida al presidente Donald Trump