George W. Bush publica su segundo libro como pintor: un homenaje a la inmigración en Estados Unidos

Luego de Portraits of Courage, su libro de retratos de veteranos de guerra, el ex presidente George W. Bush publica un segundo volumen, dedicado a los inmigrantes. (Crown/Bush Center)

Con una traducción al inglés del lema nacional como título, E Pluribus Unum (De muchos, uno), George W. Bush, el ex presidente de los Estados Unidos, publicará su segundo libro de retratos al óleo, esta vez dedicado a los inmigrantes. Out of Many, One saldrá a la venta en marzo de 2021 como complemento de la muestra de las obras. En sus años en la Casa Blanca, de 2001 a 2009, Bush apoyó una ley de reforma migratoria bipartidaria, que no fue aprobada en el Congreso, sin embargo, por un margen bajo de votos, en 2007.

La percepción de los inmigrantes que el ex mandatario republicano manifestó ha sido siempre muy diferente de la retórica y las políticas de Donald Trump, cuya reelección Bush no ha avalado todavía, a menos de tres meses de los comicios. “Si bien reconozco que la inmigración puede ser un tema sensible, rechazo la premisa de que es un tema partidario. Es quizá el más estadounidense de todos los temas y debería ser uno que nos uniera”, escribió en la introducción. Por esas emociones que despierta el debate, el lanzamiento de Out of Many, One, se postergó hasta después de agotado el calendario electoral.

“Mi esperanza es que este libro nos ayude a concentrar nuestra atención colectiva en el impacto positivo que los inmigrantes causan en nuestro país”, agregó, sobre la obra que concentra 43 retratos —Bush fue el presidente número 43 de los Estados Unidos y desde su retiro comenzó a pintar— de personas nacidas en otros países que hoy viven en territorio estadounidense y a los que Bush conoció a lo largo de los años.

"Out of Many, One" saldrá a la venta en marzo de 2021 y acompañará una muestra en el Centro Bush de Dallas, Texas. (Crown/Bush Center)

El ex mandatario también escribió una reseña biográfica de cada uno de ellos. Entre los retratados se cuentan Annika Sörenstam, la golfista estrella, hoy retirada, nacida en Suecia; Gilbert Tuhabonye, corredor de larga distancia nacido en Burundi, donde sobrevivió una masacre de los hutu en su escuela, con quemaduras en el 30% de su cuerpo, durante los años del genocidio; y el ex jugador de basquet Dirk Nowitzki, nacido en Alemania, que fue estrella de los Dallas Mavericks.

Junto con ellos y otras figuras notables de los negocios, los deportes, el entretenimiento, el arte y las fuerzas armadas, también aparecen un defensor de los derechos humanos refugiado de Corea del Norte, un empresario que cruzó el Río Grande a los 17 años desde México y una ingeniera de la NASA que desde su infancia en Nigeria quiso hacer su vida en los Estados Unidos.

Según el comunicado del Centro Presidencial George W. Bush, los retratos “ponen en primer plano las historias de 43 individuos que ejemplifican nuestra historia orgullosa de país de inmigrantes” y “nos recuerdan las incontables formas en las cuales los Estados Unidos han resultado fortalecidos por aquellos que han llegado aquí en busca de una vida mejor”. El centro, ubicado en Dallas, Texas, también albergará la muestra, que se podrá visitar desde el 2 de marzo de 2021 hasta el 2 de enero de 2022.

“Si bien reconozco que la inmigración puede ser un tema sensible, rechazo la premisa de que es un tema partidario. Es quizá el más estadounidense de todos los temas y debería ser uno que nos uniera”, escribió Bush en su libro.

“En esencia, la inmigración es una señal de un país confiado y exitoso”, escribió Bush en el libro. “Dice algo sobre nuestro país el hecho de que personas de todas partes del mundo estén dispuestas a abandonar sus hogares y dejar atrás a sus familias y arriesgarlo todo para venir aquí. Su talento y su trabajo duro y su amor por la libertad nos han ayudado a convertirnos en líderes del mundo. Nuestra generación debe asegurar que los Estados Unidos sigan siendo un faro de libertad y la sociedad más esperanzada que ha conocido el mundo. Siempre debemos sentirnos orgullosos de darle la bienvenida a la gente, como connacionales. Nuestros nuevos inmigrantes son lo que siempre han sido: personas dispuestas a arriesgarlo todo por el sueño de la libertad”.

En su trabajo el ex mandatario intentó “representar numerosas culturas y casi todas las regiones del mundo”, mediante hombres y mujeres que encarnan “el trabajo duro, la determinación y el optimismo firme que son inherentes tanto al espíritu inmigrante como al espíritu de los Estados Unidos”. La elección del título, el lema nacional que también se encuentra en el anverso del Gran Sello del país, sobre el águila, tuvo por fin “recordar la capacidad excepcional de los Estados Unidos de unir como una sola nación a individuos de todos los orígenes y las culturas”.

“Mientras nuestro país sigue luchando con las complejidades de la política migratoria, Out of Many, One busca ponernos cara a cara con los propios inmigrantes, para que podamos escuchar sus historias y comprender mejor qué les han dado los Estados Unidos y qué les han dado ellos a los Estados Unidos”, agregó.

Bush intentó retratar “el trabajo duro, la determinación y el optimismo firme que son inherentes tanto al espíritu inmigrante como al espíritu de los Estados Unidos”, según escribió. (Crown/Bush Center)

El libro saldrá en el sello Crown, el mismo que publicó Portraits of Courage (Retratos del coraje), que incluyó 66 óleos y cuatro murales que Bush hizo sobre veteranos del ejército, la marina y la aeronáutica heridos en combate en guerras durante su gobierno, a los que conoció personalmente. Crown también publicó las memorias el ex mandatario, Decision Points (Encrucijadas), y el libro que hizo sobre el primer Bush presidente, 41: A Portrait of My Father (41: Un retrato de mi padre).

Según el comunicado del Centro Bush, creado en la Universidad Metodista del Sur, en el cual se guardan los documentos de la presidencia del segundo Bush que llegó a la Casa Blanca, el legado del ex mandatario “ha mantenido un enfoque lúcido sobre la necesidad de tener fronteras seguras y aprobar una reforma migratoria integral”. Tanto el libro como la muestra intentarán aportar “soluciones audaces, basadas en principios, que aborden de manera completa el actual debate sobe la migración”. Entre ellas se destacan “la creencia de que cada año que pasa sin reformar el sistema migratorio quebrado del país significa pérdida de oportunidades para asegurar la prosperidad, la vitalidad y la seguridad futuras de nuestro país”.

En 2017 Bush publicó Portraits of Courage (Retratos del coraje): 66 óleos sobre veteranos del ejército, la marina y la aeronáutica heridos en combate en guerras durante su gobierno.

Laura Collins, especialista del Centro Bush en el tema, dijo a la radio KERA: “Realmente creemos que los inmigrantes son buenos para la economía, que son realmente buenos para nuestra cultura y que nos enriquecen de muchas maneras, pero el debate sobre ellos no siempre es posible. Queremos asegurarnos de que cada vez que hablemos sobre esto avancemos hacia la solución del problema en lugar de simplemente destacar que existe un problema o crear más divisiones”.

Sin embargo, algunas voces críticas señalaron que Bush se ha beneficiado, desde el punto de vista de su imagen, con las políticas y el discurso anti-inmigrantes de Trump, al punto de eludir toda autocrítica. Vanessa Taylor escribió en Mic que, si bien para muchos la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) “parece algo permanente”, se creó “en 2003, luego de que en 2002 Bush firmase la Ley de Seguridad Interior que llevó a la formación del Departamento de Seguridad Interior”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

George W. Bush, de ex presidente de EEUU a pintor: “Hoy soy un artista sensible”

Ex presidentes y congresistas despidieron a John Lewis, icono de la defensa de los derechos civiles de EEUU

El día que George W. Bush alertó sobre el peligro de la próxima pandemia e intentó preparar a EEUU para enfrentarla