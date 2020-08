NBCUniversal planea recorte laboral masivo por los efectos económicos de la pandemia

(Foto: captura de pantalla de YouTube)

La crisis económica provocada por la pandemia por coronavirus alcanzó a otra de las grandes empresas productoras de contenido en Estados Unidos. NBCUniversal anunció el despido de al menos 10% de su personal, que incluye a sus diferentes redes de transmisión como Telemundo, sus estudios de cine y los parques temáticos.

La compañía, propiedad de Comcast (CCZ ), es una de las últimas en hacer recortes laborales, que podrían alcanzar al 10% de la plantilla contemplada en 35.000 personas.

Los primeros sitios digitales, propiedad de NBCUniversal, que vieron sacrificados a su listado laboral son los portales dedicados al deporte: Hardball Talk y College Football Talk.

Craig Calcaterra, Bill Baer, Nick Stellini, Rob Dauster, John Taylor, Kevin McGuire, Bryan Fischer y Zach Barnett, fueron algunos de los periodistas cuyo contrato fue cesado esta semana y anunciaron sobre su despido en redes sociales. A ellos se sumó María Celeste Arrarás y Rashel Díaz, así como otros ejecutivos.

“Algunas noticias personales: después de más de 11 años en NBC, @HardballTalk oficialmente ya no existe y estoy fuera con eso. Quiero agradecer a @NBCSports por este viaje increíble y a los lectores de HBT. Sin embargo, mi viaje no ha terminado. Actualizaciones pronto, pero todavía no están libre de mis opiniones”, escribió Craig Calcaterra el pasado 3 de agosto.

Rob Dauster también comunicó sobre su despido en Twitter. “Hace diez años, NBC Sports me fichó cuando no era más que un cantinero con un blog. Fue una década divertida, e hicimos algunas cosas realmente buenas allí, pero la COVID ha venido por mí. Hoy fue mi último día corriendo TCC (College Football Talk). Me despidieron esta mañana. ¿Alguien contratando?”, escribió en su red social y donde esta noticia generó conmoción.

Al respecto, Jeff Shell, CEO de NBCUniversal, comentó a CNN sobre este recorte de empleados y la reestructura que su compañía enfrenta.

“Hace unos meses, combinamos nuestros negocios de televisión y transmisión bajo la supervisión de Mark Lazarus, lo que nos permitirá cambiar más rápidamente nuestros recursos e inversiones de lineal a transmisión”, comentó Shell.

“Mark está finalizando una nueva estructura que demostrará la forma única en que pretendemos administrar este negocio en el futuro. Pronto anunciaremos la estructura”, agregó el ejecutivo.

De acuerdo con datos presentados por Comcast durante el segundo trimestre de 2020, los ingresos cayeron a USD 6.1 mil millones, lo que significó una disminución del 25% durante el mismo periodo pero del año pasado.

A pesar de los recortes de personal, la empresa ha continuado con sus ánimos de expansión. CNN informó que NBCUniversal lanzó en abril Peacock, el cual es un servicio de transmisión en el que alojará sus contenidos, como programas nocturnos, comedias de situación, cientos de películas y nuevos programas originales.

Esta nueva modalidad le ha ofrecido desde entonces, cerca de 10 millones de suscripciones.

Además se enfrenta a una investigación interna de denuncias de comportamiento inapropiado, que incluyen una conducta racista, sexista y homofóbica, por parte de varios de los miembros de la empresa y del mismo presidente de NBC Entertainment, Paul Telegdy, y que fueron ventilados por The Hollywood Reporter.

“La naturaleza de estas acusaciones va en contra de todo lo que defiendo. Espero que mis acciones durante décadas: empoderar a los que me rodean, apoyar a los artistas y crear espectáculos con valores de aspiración e inclusión en el núcleo”, declaró el mismo Telegdy a The Hollywood Reporter.

The Walt Disney Company, Fox Corp, BuzzFeed, Bustle Digital Group, Conde Nast, ViacomCBS, Vox Media y Vice, son otras empresas que se unieron a los recortes de personal ante la crisis económica que surgió durante la pandemia.

Wall Street Journal informó que la próxima semana se podría sumar a esta iniciativa WarnerMedia de AT&T.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Mi carrera no termina aquí”: María Celeste Arrarás fue despedida de “Al Rojo Vivo” de Telemundo tras 18 años al aire