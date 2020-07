El senador demócrata Robert Menéndez respaldó la candidatura de Mauricio Claver-Carone para el BID

El senador demócrata Robert Menéndez

El senador demócrata Bob Menéndez expresó este miércoles su respaldo a la candidatura de Mauricio Claver-Carone para ser el próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El legislador por Nueva Jersey destacó que desde el mes pasado, cuando el gobierno norteamericano anunció la nominación del actual Director Principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, más de 15 gobiernos apoyaron la candidatura. “Estos gobiernos representan una amplia gama de perspectivas ideológicas, niveles de desarrollo económico y diferentes relaciones históricas con el BID”.

“Conozco al señor Claver-Carone desde hace más de dos décadas. Durante este tiempo ha demostrado un compromiso con el desarrollo económico inclusivo en América Latina y el Caribe, y ha sido un franco defensor de la democracia y los derechos humanos en nuestro hemisferio. En sus funciones más recientes en el Consejo de Seguridad Nacional, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro, ha trabajado con gobiernos de toda la región y de todo el espectro ideológico para promover las asociaciones de los Estados Unidos en las Américas”, señaló Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Recordó, además, el trabajo que ha venido realizando Claver-Carone para ejercer mayor presión a la dictadura de Nicolás Maduro: “Ha trabajado para abordar la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela y contrarrestar las agendas de los gobiernos que buscan contrarrestar los intereses de Estados Unidos en la región, desde el régimen autoritario de Cuba hasta la Rusia de Putin y el gobierno de China”.

Durante su discurso el senador demócrata elogió la capacidad del aspirante a la presidencia del BID “de trabajar de manera bipartidista con los demócratas y los republicanos”.

Mauricio Claver Carone es el candidato de EEUU para asumir la presidencia del BID

“Si bien he sido y sigo siendo un ferviente crítico de muchos aspectos de la política exterior de la administración Trump hacia América Latina y el Caribe, y no siempre he estado de acuerdo con todas las decisiones políticas que Claver-Carone ha tomado durante su servicio a nuestro gobierno, reconozco su constante compromiso con el avance de la seguridad nacional de los Estados Unidos, nuestros intereses en materia de política exterior y un programa de prioridades compartidas con nuestros socios en el hemisferio”, remarcó Menéndez.

Y agregó: “Por estas razones, apoyo la candidatura del señor Claver-Carone y agradecería la oportunidad de seguir trabajando con él como próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo”.

El senador norteamericano consideró que el BID ha sido el banco de desarrollo más importante de América desde 1959: “Durante más de seis décadas, ha reunido a los Estados Unidos, Canadá y nuestros asociados de América Latina y el Caribe para promover un programa de desarrollo y crecimiento económico inclusivo en nuestro hemisferio. Estados Unidos ha sido, con orgullo, una voz destacada para fortalecer la misión fundamental del BID en las Américas, y los donantes de la Unión Europea al Japón y a Corea del Sur han prestado un apoyo duradero a la institución”.

En septiembre de este año se elegirá al próximo presidente del BID. Por primera vez en sus 61 años de historia, Estados Unidos postulará un candidato propio para la presidencia. Claver-Carone es uno de los asesores más cercanos a Donald Trump en los asuntos del hemisferio.

En el contexto de una depresión económica sin precedentes como consecuencia del coronavirus y de otros asuntos puntuales que afectan a diferentes países de la región, la Casa Blanca impulsa un gesto de fuerte respaldo a las Américas postulando a un candidato de larga trayectoria en Washington, donde ocupó puestos en el Tesoro y el Fondo Monetario Internacional antes de su llegada a la Casa Blanca como colaborador directo del Presidente.

Luis Alberto Moreno deja la presidencia del BID después de 15 años (Martín Rosenzveig)

“Confiamos en que su liderazgo al frente del BID fortalecerá su capacidad para lograr un impacto en el desarrollo de la región”, dijo el secretario del Tesoro Steven Munchin en un comunicado que confirmó la candidatura de Claver-Carone el pasado mes de junio.

El BID es el banco de desarrollo regional más grande del mundo. Lo integran 26 países de América Latina y el Caribe que son receptores de créditos y a los que se suman Estados Unidos, Canadá y otros 20 países donantes y que se benefician como en la adquisición de bienes y servicios financiados por la institución.

Los mandatos al frente del BID son por 5 años, pero sus presidente suelen optar hasta por tres reelecciones. A lo largo de su historia sólo cuatro personas lo condujeron: el chileno Felipe Herrera, el mexicano Antonio Ortíz Mena, el uruguayo Enrique Iglesias y el colombiano Luis Alberto Moreno, que se aleja ahora del cargo, luego de 15 años al frente de la institución.

