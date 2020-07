Trump suspendió la Convención Republicana en Florida por el rebrote de coronavirus

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca este 23 de julio de 2020 (REUTERS/Kevin Lamarque)

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó este jueves que ordenó cancelar los eventos de la Convención Republicana en Jacksonville, Florida, en agosto, argumentando que no era el momento adecuado debido al rebrote de coronavirus que golpea fuerte a este estado clave para las elecciones de noviembre.

“Le dije a mi equipo que era hora de cancelar el componente de Jacksonville de la convención republicana”, dijo Trump a los periodistas en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. “Daré el discurso de la convención en una forma diferente, pero no haremos una convención con mucha gente. Este momento no es el apropiado, no está bien por lo que está ocurriendo recientemente, el alza en Florida”.

El mandatario aclaró que mantiene la reunión de delegados convocada para el 24 de agosto en Charlotte, Carolina del Norte, y en la que será oficialmente designado como el candidato republicano a las elecciones presidenciales de noviembre.

EN DESARROLLO...

