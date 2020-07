Tenía 30 años, pensaba que la pandemia era un engaño, fue a una fiesta “COVID-19” y murió: “Cometí un terrible error”

Foto de archivo: Un miembro del personal médico trata a un paciente que padece COVID-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en el Hospital Scripps Mercy, en Chula Vista, California. 12 mayo 2020. REUTERS/Lucy Nicholson

Un hombre de 30 años murió después de asistir a una ‘fiesta Covid1-19′. Médicos de un hospital en Texas dijeron que el paciente creía que la pandemia de coronavirus era un engaño.

“Justo antes de que el paciente muriera, miró a su enfermera y dijo: ‘creo que cometí un error, pensé que era un engaño, pero no lo es’”, dijo la doctora Jane Appleby, directora médica del hospital metodista en San Antonio.

La médica agregó: “No quiero ser alarmista, solo estamos tratando de compartir algunos ejemplos que pasan en la vida real para ayudar a nuestra comunidad a darse cuenta de que este virus es muy grave y puede propagarse fácilmente”.

Una “fiesta Covid-19” es una reunión organizada por alguien diagnosticado con coronavirus a la que asistan muchas personas para contagiarse. En algunos lugares de Estados Unidos las autoridades han denunciado este tipo de reuniones que ponen en peligro la salud de la comunidad aumentando exponencialmente el riesgo de contagio.

Appleby explicó que reveló el caso del paciente de 30 años para que sirva como ejemplo ante el “preocupante” aumento de casos en Texas. En comparación con semanas atrás donde solo un 5% de las personas a las que le hacían el test les diagnosticaban con coronavirus, ahora la cifra ronda en 22%.

Un hombre llega a la sala de emergencias del Hospital Metodista de Houston en una camilla en medio del brote de coronavirus en Houston, Texas. EEUU. 28 de junio de 2020. REUTERS/Callaghan O'Hare

La médico también dijo que en los hospitales están viendo que la enfermedad también están afectando a jóvenes entre los 20 y 30 años de manera grave, informó The Guardian.

“Use una máscara, quédese en casa cuando pueda, evite grupos de personas y desinfecte sus manos”, dijo Appleby.

Este caso se conoce luego de que la alcaldesa de Houston, Sylvester Turner, y la jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo pidieran este fin de semana que se tomen las acciones necesarias para ordenar un cierre y que la gente se quede en casa para que la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos pueda hacer frente al aumento de los casos de COVID-19.

“No solo necesitamos una orden de quedarse en casa ahora, sino que debemos mantenerla esta vez hasta que baje la curva de hospitalización, no solo se aplana”, dijo Hidalgo en Twitter el domingo. “Muchas comunidades que perseveraron de esa manera están reabriendo a largo plazo. Aprendamos de eso y no cometamos el mismo error dos veces”.

Trabajadores sanitarios caminan por el Centro Médico de Texas durante un cambio de turno en Houston, Texas, EEUU, el 8 de julio de 2020. REUTERS/Callaghan O'Hare

El llamada llegó después de una semana en la que Texas continuó batiendo récords de casos confirmados de COVID-19 y muertes relacionadas con la enfermedad. Funcionarios estatales de salud informaron el domingo 8,196 nuevos casos, otras 80 muertes y un total de 10,410 personas hospitalizadas debido al virus.

Estados Unidos alcanzó este domingo las cifras de 3.297.501 casos confirmados de COVID-19 y de 135.155 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del lunes) es de 57.794 contagios más que el sábado y de 426 nuevas muertes.

Estados Unidos ha visto aumentar los casos a un ritmo de 60.000 por día durante la última semana y, de hecho, los contagios han crecido en 37 de los 50 estados del país en ese mismo periodo, según la Universidad Johns Hopkins.

