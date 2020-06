Tras el asesinato de George Floyd, las listas de best-sellers de los EEUU se llenaron de libros sobre el racismo

Ninguno de los libros contra el racismo que encabezan las listas de los más vendidos en EEUU es un lanzamiento nuevo: su popularidad se deriva de las noticias.

Hace pocas semanas se ve un fenómeno extraño en las listas de libros más vendidos en los Estados Unidos: comenzaron a aparecer algunos publicados hace dos años, cuatro años; incluso se ve una edición especial por el décimo aniversario de uno. Aunque se acerca el verano y las editoriales tenían su artillería de vacaciones programada, estos best sellers tienen otra característica en común: son libros que analizan el problema del racismo en ese país.

De los 15 primeros puestos de la lista de no ficción de The New York Times, 13 se ocupan del racismo, los prejuicios de la supremacía blanca o la identidad afroamericana en los Estados Unidos. En la lista completa, de todos los géneros, en Amazon, de los 20 primeros lugares nueve corresponden a estos títulos. Parece ser parte de la profunda impresión que dejó en los estadounidenses el asesinato de George Floyd mientras lo detenía la policía de Minneapolis.

Además de las manifestaciones en defensa de las vidas afroamericanas, el caso Floyd impulsó la venta de libros sobre el racismo, la historia de supremacía blanca o la identidad afroamericana en los Estados Unidos. (REUTERS/Carl Recine)

Está el famoso The New Jim Crow, que la experta en derecho Michelle Alexander publicó en 2010 para analizar la injusticia con que el sistema penal trata a los afroamericanos; esta investigación premiada por la NAACP fue parte de la base de 13th, el documental de Ava DuVernay para Netflix. Está la biografía de Michelle Obama, Becoming, que desde su salida en 2018 ha regresado varias veces a la lista de los más vendidos. Están How to Be an Antiracist, de Ibram X. Kendi, y White Fragility, de Robin DiAngelo, de 2019 y 2018, que exploran las dificultades de la conversación social sobre las falsas jerarquías del racismo.

“Número 1 en la lista de los más vendidos del New York Times esta semana. Ciertamente no me lo esperaba, dos años después de la publicación”, tuiteó Ijeoma Oluo, autora de So You Want to Talk About Race. “Quisiera que tuviéramos listas best sellers así de llenas de autores negros todo el tiempo y no sólo en momentos como este, pero me siento orgullosa de estar en esta lista con tantos de mis pares”.

El escritor Ibram X. Kendi volvió a las listas de best-sellers con dos títulos: How to Be an Antiracist y Stamped from the Beginning. (Stephen Voss)

Según Forbes, la industria editorial reportó “un 330% de aumento en las ventas de títulos de ciencia política sobre derechos civiles entre la semana del 17 de mayo y la del 24 de mayo, y un salto del 245% en los libros sobre discriminación”. Es consecuencia, según Business Insider, de que “tras los asesinatos de Ahmaud Arbery y George Floyd, los activistas y los dirigentes políticos han pedido a los estadounidenses que se eduquen sobre el racismo en el país”.

El Tampa Bay Times agregó otras cifras: “White Fragility, publicado por la pequeña editorial sin fines de lucro Beacon Press, se convertido en el libro que más vendió en la historia de la organización, con 750.000 ejemplares. How to Be an Antiracist ha llegado a su décimo tercera reimpresión. Otros dos libros de Kendi, Stamped From The Beginning y la adaptación para adolescentes Stamped, están en los 10 primeros lugares también. Un libro para niños en el que colaboró con la ilustradora Ashley Lukashevsky, Antiracist Baby, fue un best seller en la preventa”.

#1 on the NYT bestseller list this week. This was certainly not expected more than two years after publication. I wish that we had bestseller lists this full of Black writers all of the time & not just in times like this, but I'm proud to be in this list with so many of my peers. pic.twitter.com/ZmzWIbuhlW — Ijeoma Oluo (@IjeomaOluo) June 10, 2020

También USA Today, que publica una lista única para todos los géneros, señaló la noticia: “Luego de dos semanas de dominar las ventas de libros en el lugar número 1, la flamante precuela de Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, ha sido destronada. La corona no le correspondió a otro nuevo thriller de moda ni a la autobiografía de una celebridad guapa, sino a un libro que lleva publicado casi dos años”. Se refería al de DiAngelo.

“Desde la muerte de George Floyd, el 25 de mayo, las ventas de libros sobre racismo se han ido a los cielos”, siguió el artículo. Citó la página de la cadena de librerías Barnes & Noble: “Nos alentó ver el aumento de la venta de estos libros como respuesta a las noticias, y estamos trabajando denodadamente para reponer cualquier edición impresa que se haya agotado”.

Tha New Jim Crow, una investigación monumental de Michelle Alexander sobre el racismo y el sistema penal, tiene ya 10 años y volvió a despertar el interés del público. (Zocalo Public Square)

Heather Russell, profesora de literatura de la Universidad Internacional de la Florida, argumentó para Vogue: “Mirar el asesinato de George Floyd en la pantalla le resultó una experiencia visceral a mucha gente. Lo sintieron en el cuerpo. Este momento ha vuelto mucho más difícil que los estadounidenses blancos puedan distanciarse del racismo o alegar ignorancia o mirar para otro lado. Mucha gente blanca está intentando comprender cómo pudo suceder eso. ¿Qué hago con la culpa que siento? ¿Cuál es la diferencia entre denunciar el racismo y ser anti-racista?”.

Las listas de best sellers, dijo a The Washington Post Erroll McDonald, editor ejecutivo de Knopf Doubleday en Random House, se crean básicamente a partir de compras de lectores blancos. Y ahora muchos de esos lectores podrían estar inclinándose hacia sesudos estudios sobre racismo principalmente como “un género de libro de autoayuda”. Todos los títulos, observó, “son de blancos para blancos o de escritores negros para educar a los blancos”. No ha visto muchos afroamericanos leyendo How to Be an Antiracist.

“Ciertamente no me lo esperaba, dos años después de la publicación”, tuiteó Ijeoma Oluo, autora de So You Want to Talk About Race, sobre su ubicación como número 1 en la lista de The New York Times. (ijeomaoluo.com)

Si bien la mayoría de estos libros son periodísticos o ensayísticos, también volvieron a venderse las novelas de James Baldwin y la premio Nobel Toni Morrison. Y los formatos que han copado no son sólo el papel o los e-books: “Estos títulos también dominan las ventas de libros en audio”, señaló The New York Times. Su fuente, Libro.fm, una empresa que vende libros en audio en 1.200 locales de los Estados Unidos y Canadá, dijo que el 1º de junio los 10 más vendidos eran títulos sobre racismo, y que el nivel de las ventas era del 500% más en comparación con los 10 más vendidos el 1º de mayo.

Otros de estos best sellers son: The Color of Law, de Richard Rothstein; Between the World and Me, de Ta-Nehisi Coates; Just Mercy, de Bryan Stevenson; I’m Still Here, de Austin Channing Brown; Why Are All the Black Kids Sitting Together in the Cafeteria?, de Beverly Tatum, y Born A Crime, de Trevor Noah.

Las memorias de la ex primera dama Michelle Obama también regresaron a las listas de best sellers.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Las imágenes de las conmemoraciones del fin de la esclavitud en Estados Unidos, en medio de las tensiones raciales

“Es más que perturbador, más difícil de ver”: abogado de la familia de George Floyd publicó nuevo video del momento de la detención

Cómo es “Da 5 Bloods”, la película más ambiciosa de Spike Lee que llega en el momento justo