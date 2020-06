Un policía retirado fue asesinado mientras protegía a un negocio durante las protestas contra el racismo

David Dorn trabajó 38 años con la Policía Metropolitana de San Luis (Foto: Twitter@ChiefTimFitch)

David Dorn es el nombre de un capitán de policía retirado, quien fue asesinado el pasado martes, después de tratar de proteger una tienda el pasado martes durante las manifestaciones en San Luis, Misuri.

El hombre afroamericano de 77 años respondió a la alarma de Lee’s Pawn and Jewelry, una casa de empeño y joyería que se encuentra en North City, pero durante el saqueo alguien le disparó a Dorn, quien falleció. Las autoridades encontraron su cuerpo cerca de las 2:30 horas de la madrugada del martes.

“Durante toda la noche, hicimos 25 arrestos por varios cargos. Y luego hubo 55 negocios y contando que fueron robados y tenían daños a la propiedad”, comenzó el jefe de policía de la entidad, John Hayden, durante una conferencia de prensa.

Dorn trabajó con la Policía Metropolitana de San Luis y se retiró en 2007, después, sirvió como jefe de policía en Moline Acres, en los suburbios de la ciudad. Su esposa es una sargento donde Dorn solía trabajar.

David Dorn (Foto: Twitter@unequalramod)

Hayden explicó que el hombre de la tercera edad estaba presente durante los saqueos, y fue asesinado mientras hacía ejercer la ley. El jefe de la policía describió a Dorn como un “gran capitán”, quien además era muy querido y admirado por los oficiales más jóvenes.

“Uno de esos negocios tenía uno de los nuestros, el capitán retirado David Dorn, quien se jubiló después de 38 años. Durante el proceso de saqueo, David Dorn estaba ejerciendo la aplicación de la ley que aprendió aquí”, explicó Hayden.

Según reportó CNN, St. Louis Regional Crimestoppers, una asociación que se dedica a recabar pistas e información, está ofreciendo hasta USD 10.000 por información que conduzca al arresto de los responsables.

Por su parte, la Sociedad Ética de Policía, un sindicato de policías afroamericanos en la ciudad, calificó el asesinato como un evento trágico en su página de Facebook.

“Descanse en paz, capitán retirado de la ciudad de St. Louis, David Dorn, su asesinato fue trágico y sin sentido. [...] Era el tipo de hermano que habría dado su vida para salvarlos si tuviera que hacerlo. Una violencia como esta no es la respuesta, ya sea un ciudadano o un oficial”, declaró la sociedad.

La cineasta, Ava DuVernay, criticó la respuesta del presidente ante el suceso (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

El asesinato de Dorn atrajo mucha atención, pues era un policía afroamericano, quien fue asesinado en el trabajo, durante las protestas por la muerte de George Floyd. Incluso, el mismo presidente, Donald Trump, tuiteó acerca de la situación.

“Nuestro mayor respeto a la familia de David Dorn, un Gran Capitán de Policía de San Luis, quien fue brutalmente asesinado a tiros por saqueadores despreciables anoche. Honramos a nuestros policías, tal vez más que nunca”, escribió Trump en su cuenta de Twitter, acompañado de una fotografía del capitán.

Sin embargo, esta declaración fue duramente criticada por algunos usuarios de esta red, e incluso la cineasta Ava DuVernay le contestó.

“No dejaremos que uses a este hombre para tu beneficio político. Puedes probar, pero no dejaremos que suceda. Descanse en paz. Que la verdad sobre sus asesinos salga a la luz. Y que no tenga su nombre arrastrado a tus juegos viciosos y malvados”, escribió DuVernay.

El asesinato de George Floyd a manos de un policía, disparó manifestaciones a lo largo del país (Foto: REUTERS/Mike Blake)

De acuerdo con su hijo, Brian Powell, Dorn era un hombre apasionado por ayudar a la gente joven y hubiera perdonado a quienes están detrás de la violencia que se ha disparado en los últimos días.

“Porque él era realmente grande en tratar de hablar con los jóvenes. Y también mentorizar a los jóvenes. Trató de ponerlos en el camino correcto y todo. La persona que apretó el gatillo, mi mensaje para ellos sería simplemente, simplemente retroceda de lo que está haciendo. Conozca la verdadera razón por la que está protestando. Hagámoslo de manera positiva. No tenemos salir y saquear y hacer todas las demás cosas”, dijo Powell a KTVI.

Powell agregó que Dorn era padre de cinco y tenía 10 nietos.

