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Ecopetrol rechaza bloqueo en campo Casabe: 1.200 trabajadores podrían verse afectados

La petrolera advirtió que la protesta impide el ingreso y salida de trabajadores en Yondó, Antioquia, y pidió mantener el diálogo con las comunidades

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El ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, aceptó la compra de ISA por parte de Ecopetrol. Foto: Colprensa
Ecopetrol - La petrolera advirtió que la protesta impide el ingreso y salida de trabajadores en Yondó, Antioquia, y pidió mantener el diálogo con las comunidades. Foto: Colprensa

Ecopetrol rechazó el bloqueo que adelanta un grupo de personas en el campo Casabe, ubicado en jurisdicción del municipio de Yondó, Antioquia, y advirtió que la situación afecta el desarrollo normal de las operaciones de producción de petróleo. La compañía aseguró que la protesta también puede generar impactos sobre el empleo, los proveedores y la economía regional.

La información publicada por Revista Semana señala que el bloqueo comenzó hacia las 4:00 de la mañana del jueves 25 de junio, cuando cerca de 80 personas llegaron a las instalaciones del campo para impedir el ingreso y la salida de trabajadores directos y de empleados de empresas contratistas que prestan servicios en la operación.

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En un comunicado, Ecopetrol manifestó su rechazo a la situación y explicó que las acciones registradas en el lugar comprometen la seguridad de las operaciones. “El bloqueo afecta el normal desarrollo de las operaciones de producción de petróleo en el campo Casabe”, indicó la empresa.

- crédito Cristian Bayona/Colprensa
- crédito Cristian Bayona/Colprensa

Riesgos para operación y trabajadores

La petrolera afirmó que el bloqueo vulnera normas de seguridad industrial y de procesos, y pone en riesgo la integridad de las personas, la protección del medio ambiente y la continuidad operativa del campo. La advertencia apunta a los efectos que puede tener una interrupción prolongada en una zona de producción estratégica.

Ecopetrol informó que, como consecuencia de la protesta, podría verse obligada a suspender contratos vinculados con la operación del campo. Esa eventual decisión tendría efectos sobre más de 1.200 trabajadores, además de proveedores de bienes y servicios que dependen de la actividad petrolera en la región.

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Según la compañía, el impacto no se limitaría a la operación interna, pues también tendría repercusiones en la economía del territorio. La empresa señaló que varias firmas locales participan en la cadena de suministro del proyecto, por lo que una suspensión afectaría ingresos, empleos y actividades asociadas al campo Casabe.

Ecopetrol consumió 8,85 billones de pesos más de lo estimado en flujo de caja discrecional respecto de su deuda - crédito Camila Díaz/Colprensa
Ecopetrol - La petrolera advirtió que la protesta impide el ingreso y salida de trabajadores en Yondó, Antioquia, y pidió mantener el diálogo con las comunidades | crédito Camila Díaz/Colprensa

Frente al bloqueo, Ecopetrol aseguró que ha mantenido espacios de diálogo con comunidades, autoridades locales, líderes comunales y otros actores. El objetivo, según la empresa, ha sido informar sobre la nueva etapa operativa que desarrollará en alianza con Parex Resources en los campos Casabe y Llanito.

Nueva etapa con Parex Resources

La compañía recordó que Parex Resources proyecta invertir cerca de 250 millones de dólares durante los próximos cinco años para incorporar nuevas tecnologías, optimizar el desempeño operativo y garantizar la continuidad de la producción en ambos campos. Esa alianza hace parte de la etapa que Ecopetrol busca socializar con las comunidades de la zona.

La empresa explicó que, dentro del acuerdo entre las dos compañías, será necesario suspender temporalmente la campaña de perforación en el campo Casabe una vez finalicen las labores en el pozo número 24. Ecopetrol precisó que esta medida forma parte de las condiciones pactadas y está sujeta, entre otros aspectos, a la aprobación del acuerdo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La petrolera añadió que el plan de redesarrollo del campo y las actividades previstas para el primer año siguen en revisión por los equipos técnicos de ambas compañías. Una vez concluyan los procesos de aprobación, esos planes serán socializados con las comunidades.

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Ecopetrol - La petrolera advirtió que la protesta impide el ingreso y salida de trabajadores en Yondó, Antioquia, y pidió mantener el diálogo con las comunidades | crédito Colprensa

Ecopetrol reiteró que mantendrá la priorización de mano de obra local y la contratación de bienes y servicios con proveedores de la región. También aseguró que continuará impulsando proyectos de inversión social en Yondó, Barrancabermeja y el Magdalena Medio.

La compañía expresó su disposición a mantener el diálogo con las comunidades y avanzar de manera articulada en el desarrollo sostenible del territorio y en el fortalecimiento de la seguridad energética del país. Mientras tanto, pidió superar el bloqueo para proteger la operación, el empleo y la economía local.

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