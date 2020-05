Donald Trump realizó su primera salida para jugar golf desde que comenzó la pandemia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue visto este sábado jugando golf en el Trump National Golf Club en Sterling, Virginia (EFE/Jim Lo Scalzo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo el sábado su primera salida para jugar golf desde que comenzó la pandemia de coronavirus, al visitar un club en las afueras de Washington en un intento deliberado por mostrar un aire de normalidad en sus rutinas.

En un soleado día de primavera, una caravana llevó al presidente desde la Casa Blanca al Trump National Golf Club y pudo vérsele vistiendo una gorra azul y una camiseta blanca de polo.

Fue la primera vez que Trump visitó a un club de golf desde el 8 de marzo, cuando acudió a uno de sus centros deportivos en West Palm Beach, Florida.

La caravana del presidente llega al centro deportivo Trump National Golf Club (REUTERS/Mary F. Calvert)

Ese fin de semana Trump se reunió en su propiedad de Mar-a-Lago con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cuyo secretario de prensa arrojó positivo en las pruebas de COVID-19 poco después. Algunos empleados de la Casa Blanca que habían estado en contacto con el funcionario brasileño tuvieron que someterse a una cuarentena en esa ocasión pero ninguno de ellos resultó contagiado.

Trump asegura que Estados Unidos está regresando a la normalidad, aunque la cifra diaria de muertes por coronavirus sigue subiendo y se espera que supere los 100.000 en los próximos días.

El pasado domingo, el mandatario llamó a un programa de golf de la NBC. “Lo echo de menos. Llevo sin jugar desde que comenzó este problema que tenemos. No he podido jugar desde hace tiempo. He estado muy ocupado”, relató.

Periodistas divulgaron distintas imágenes de Trump en el campo de golf

Así fue visto Donald Trump al regresar a la Casa Blanca luego de jugar golf este 23 de mayo de 2020 (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

Este es el primer día de un fin semana largo en Estados Unidos por la celebración, el lunes, del Día de los Caídos (Memorial Day), que marca tradicionalmente el comienzo del verano en el país. Este fin de semana, además, Los Ángeles ha abierto al público las playas y los parques con ciertas restricciones, una medida que también han adoptado los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. La ciudad de Nueva York solo permite a los ciudadanos caminar o sentarse manteniendo la distancia social y llevando cobertor facial en las playas, que aún permanecen cerradas debido al impacto del COVID-19, que se ha cobrado más de 21.000 vidas en la Gran Manzana.

Las cifras en EEUU

Estados Unidos alcanzó este viernes la cifra de 1.600.481 casos confirmados de COVID-19 y la de 95.886 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del sábado) es de 25.417 contagios más que el jueves y de 1.225 nuevas muertes.

El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 358.154 casos confirmados y 28.853 fallecidos, una cifra parecida a la de España y solo por debajo del Reino Unido e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 21.086 personas.

A Nueva York le siguen la vecina Nueva Jersey con 152.579 casos confirmados y 10.985 fallecidos, el estado de Illinois, con 105.444 contagios y 4.715 decesos, y Massachusetts, que ha reportado 90.889 positivos por coronavirus y 6.228 muertos. Otros estados con un gran número de fallecidos son Michigan (5.158), Pensilvania (5.010), California (3.660) y Connecticut, con 3.637.

El balance provisional de fallecidos -95.886- se aproxima a las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes; pero ha superado ya con creces los cálculos más optimistas que hizo “a posteriori” el presidente de entre 50.000 y 60.000 fallecidos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Nueva York registró menos de cien muertos diarios por primera vez desde el pico de coronavirus en EEUU

Trump inauguró desde el balcón de la Casa Blanca el tradicional desfile que cientos de veteranos de guerra hacen en moto