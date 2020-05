Anthony Fauci declara este martes ante el Senado desde su cuarentena: advertirá que una reapertura prematura causará “muertes innecesarias” en EEUU

Anthony Fauci, epidemiólogo de la Casa Blanca (Reuters)

El principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Donald Trump prevé advertir este martes ante el Senado que “el sufrimiento y las muertes innecesarias” serán el resultado de una reapertura apresurada de la economía, en una declaración por video, ya que se encuentra en cuarentena preventiva.

El doctor Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, comparecerá ante el comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado en una audiencia que evaluará los planes de reapertura, a partir de las 10 (hora local, 14 GMT).

En un correo electrónico al New York Times, Fauci adelantó que su principal mensaje se referirá al peligro de intentar abrir el país.

“Si nos saltamos los puntos de control de las directrices para ‘Abrir a EEUU de nuevo’ (Opening Up America Again), entonces nos arriesgamos al peligro de múltiples brotes en todo el país”, escribió Fauci. “Esto no sólo resultará en sufrimiento y muerte innecesarios, sino que nos hará retroceder en nuestra búsqueda por volver a la normalidad”.

Fauci en conferencia de prensa, observado por Donald Trump (Reuters)

Esto pone a Fauci en desacuerdo con el presidente Donald Trump, quien ha instado repetidamente a los gobernadores a levantar los cierres de negocios y las órdenes de quedarse en casa.

El mismo Fauci está en “cuarentena modificada” después de que la vocera del vicepresidente Mike Pence, con quien no tuvo ningún contacto cercano, diera positivo.

“Opening Up America Again” es la guía de la administración sobre un enfoque de tres fases para ayudar a los funcionarios estatales y locales a reabrir sus economías, mientras se observan los consejos médicos para limitar la propagación del virus.

Entre los requisitos de la administración antes de pasar a un regreso por fases, los estados deben tener una “trayectoria descendente” de casos documentados o pruebas positivas, como porcentaje del total de pruebas, durante dos semanas. Debe haber un programa de pruebas sólido para los trabajadores de la salud en riesgo, con casos asintomáticos también examinados y contactos de casos positivos rastreados.

El presidente Donald Trump está presionando para una reapertura más rápida de la economía de EEUU, que ha sido golpeada por las consecuencias de los cierres masivos y el distanciamiento social.

Trump ha sido criticado por renunciar esencialmente a cualquier papel de liderazgo durante la pandemia, dejando a los estados por su cuenta para lidiar con sus brotes e incluso competir entre ellos para obtener equipo médico crítico en el mercado abierto o en el extranjero.

Mientras que la situación ha mejorado en Nueva York - el epicentro del brote en los EE.UU. - el progreso ha sido lento en otros lugares. Incluso, la propia Casa Blanca está luchando contra las infecciones dentro de su personal.

Los EEUU han reportado más de 80.000 muertes y 1,3 millones de infecciones, con lo que ya se superó la cifra de los modelos más optimistas que arrojaban un estimado de 60 mil fallecidos.

(Con información de AP y AFP)

