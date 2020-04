Otros dos testigos se sumaron a los pedidos de investigación. También recibieron la misma historia del coronavirus y Gretchen. Y uno de ellos alertó que Anthony tenía “problemas” y que temía por la vida de su amiga. Finalmente, el 25 de marzo los oficiales fueron hasta la casa de David Anthony. lo llamaron por teléfono y no pudieron encontrarlo. No había forma. Al llegar a su propiedad, nadie respondió a la puerta. Una vecina narró que no lo veía desde el día anterior. Recogió a su perro y le dijo que se mudaría a Costa Rica, de acuerdo a lo publicado por CBS12 News.