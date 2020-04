“Tenemos que enfrentar este hecho: volver a nuestra antigua realidad será un proceso lento y frustrante que tomará muchos meses y requerirá profunda paciencia. No seremos completamente libres hasta que tengamos una vacuna. Entonces, ¿cómo navegaremos por este peligroso terreno?”. Ese es el planteo inicial que hizo David A. Kessler, médico y ex comisionado de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos entre 1990 y 1997, en una columna de opinión publicada por The New York Times este lunes.