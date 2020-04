Los doctores trabajan más de 12 horas seguidas, pero lo más pesado no es el tiempo que están trabajando, sino ser testigos de cómo esta enfermedad le ha pasado tanto a pacientes como a familiares debido a la política que no permite visitantes dentro del hospital. Por lo que los médicos no solamente están a cargo de la salud física de los pacientes, sino que también desempeñan el apoyo que un familiar les podría dar.