“Lo que me tiene preocupada es lo de la renta, sé que hay (ayudas) para comer, hay bancos de comida, las mismas escuelas están ofreciendo desayuno para los niños[…] El no saber qué va a pasar después nos está matando, nos está angustiando, esta deuda no me deja estar tranquila”, contó la mujer a Univision Noticias.