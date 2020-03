“Ahora, no hay ninguna terapia directa sana y efectiva para el coronavirus. Hay un sinnúmero de ensayos clínicos que están tratando de comprar ensayos al azar, pero una respuesta definitiva a lo que que funciona o no, no hay. Superpuesto en eso, hay drogas que ya están aprobadas para otras cosas, como hidroxicloroquina que sirve para la malaria, y para otras enfermedades autoinmunes. De las cuales han habido historias en las que la gente más o menos piensan que sirven, pero realmente no lo han probado. Eso ha salido en el internet, así que la gente está muy entusiasmada porque generalmente estos medicamentos parecer seguros y generalmente lo son, pero sí tienen toxicidad. Mucha gente entonces quiere la droga, aunque no haya sido aprobada, solo en caso de que les pudiera ayudar. Tienes que ser cuidadoso, porque no quieres quitar esa medicina del mercado para la gente que realmente lo necesita, y por otro lado si hay alguna toxicidad. Es por eso que estamos presionando para sacar tanto ensayos como sea posible para probar que funcione y sí lo hace sacar el medicamento para todos”, expuso.