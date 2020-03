En paralelo, cadenas de restaurantes como Waffle House, así como The Big Three de Detroit, están anunciando nuevos cierres y conforme avanza la crisis en relación al coronavirus. Cabe mencionar que las cadenas de Waffle House se ubican principalmente en el sur del país, mientras que The Big Three de Detroit, en la jerga de sector automotriz se refiere a los tres mayores fabricantes de autos, todos residentes en la citada ciudad del estado de Michigan: General Motors, Ford y Fiat Chrysler USA.