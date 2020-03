Aquellos que no puedan quedarse en sus casas para ayudar a las poblaciones más vulnerables podrían intentar hacerlo para protegerse a ellos mismos, propuso. “Nuestra invulnerabilidad ante esta enfermedad es un mito, y lo he vivido de primera mano. Los países de Europa y Asia informan que tienen pacientes cada vez más jóvenes. The New York Times publicó esta semana que casi el 40% de los pacientes hospitalizados por COVID en los Estados Unidos tiene menos de 54 años. Lo pero es que cuando los médicos se han visto obligados a tomar decisiones sobre quién vive y quién muere, en otros países, nuestra generación a menudo ha sido elegida para recibir tratamiento. Así que no sólo arriesgamos nuestra propia salud: nuestra presencia en los hospitales reduce los cuidados que pueden recibir otros grupos”.