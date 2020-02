Por su estatus de culto, la iglesia mormona no tiene obligación legal de informar sobre sus finanzas, y no lo hace para no desalentar las donaciones de sus 16 millones de miembros en el mundo. “Pagar el diezmo tiene más un sentido de compromiso que de necesidad de la iglesia”, explicó Clarke. “Nadie quiere estar en una posición en la cual la gente crea que no deberían hacer su contribución".