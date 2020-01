Junto con la encuesta, Fortune presentó un video con su Mesa Redonda de Inversionistas 2020, en la cual Savita Subramanian, encargada de capital y estrategia cuantitativa en Bank of America/Merrill Lynch, dijo: “Una razón por la que me preocupa este ciclo prolongado es que hemos estado en un periodo de más de diez años de ganancias subtendenciales, crecimiento económico por debajo de la tendencia, tasas de interés por debajo de la tendencia, y esto ha durado mucho más de lo que esperamos. Desde el punto de vista de las ganancias, existe el riesgo de que muchos de las que hemos visto en los últimos 10 años, creadas por las empresas bien comprando sus propias acciones para subir su beneficio por acción o bien mediante el recorte de costos, ejes de impulso que no se vinculan con el crecimiento, podrían estar más cerca del fin de su sustentabilidad. Así que creo que el próximo tramo de este mercado alcista tiene que estar impulsado por una recuperación económica real y no sólo por esta clase de ciclo de crecimiento estancado en el que parece que hemos estado”.