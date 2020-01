Si alguien me pregunta para quién escribo, mi respuesta es invariable: para los más de 500 millones de hispanohablantes que hay en el mundo. Por supuesto, una meta tan ambiciosa no debe tomarse literalmente. Simplemente, simboliza la proyección universal de nuestro idioma. Lectores, oyentes, televidentes con los que me puedo comunicar. De ellos, casi sesenta millones viven en Estados Unidos.