“El embajador (ante la Unión Europea) Gordon Sondland había transmitido un mensaje al presidente Zelensky seis días antes en el sentido de que ‘las garantías de llevar a cabo una investigación totalmente transparente’ y ‘dar vuelta cada piedra’ eran necesarias en su llamada al presidente Trump. El embajador Sondland entendió que estas frases se referían a dos investigaciones políticamente beneficiosas para la campaña de reelección del presidente: una sobre el ex vicepresidente Joe Biden y una compañía ucraniana de gas llamada Burisma, en la que su hijo estaba sentado en la junta, y la otra sobre una desacreditada teoría de conspiración que alegaba que Ucrania, y no Rusia, había interferido en las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Las acusaciones sobre el vicepresidente Biden no tenían pruebas, y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos había determinado unánimemente que Rusia, y no Ucrania, había interferido en las elecciones de 2016 para ayudar a la candidatura de Donald Trump”.