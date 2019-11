“La investigación no va a terminar”, dijo el presidente del Comité, Adam Schiff, el domingo en “State of the Union” de CNN. Sin embargo, reconoció que “hay un sentido de urgencia” para redactar rápidamente un informe para el Comité Judicial –el cual comenzaría cualquier juicio político formal– para que todo el proceso pueda concluir antes de que comiencen las campañas presidenciales de 2020.