Actualmente el 78% de los hogares en los Estados Unidos tienen al menos una forma de televisión via internet: un aparato como los de Vizio, un dispositivo como Roku o Amazon Fire TV, una consola de videojuegos y demás elementos que conforman el universo OTT, over-the-top, es decir de libre transmisión, mediante internet y sin los operadores tradicionales de cable. Además de la popularidad de esta tecnología en los países digitales, se espera una rápida expansión en el sudeste asiático, Medio Oriente y sobre todo América Latina: las suscripciones llegarán a USD 80.000 millones en 2020 y a USD 117.000 millones en 2025, según Our Data, Ourselves.