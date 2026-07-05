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Edomex alista para el México vs Inglaterra con festivales futboleros en 11 municipios para este 5 de julio

Se sumará la transmisión del partido también en 14 “Destinos Futboleros”

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Festivales futboleros para el partido México vs Inglaterra en el Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)
Festivales futboleros para el partido México vs Inglaterra en el Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno del Estado de México, en coordinación con alcaldes de 11 municipios del oriente mexiquense, anunció una serie de festivales futboleros y pamboleros para que miles de familias disfruten el histórico partido entre México e Inglaterra, programado para este domingo 5 de julio a las 18:00 horas.

La administración encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que esta estrategia busca acercar el ambiente mundialista a las comunidades mexiquenses mediante actividades gratuitas que combinan deporte, música, cultura y convivencia social.

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Los municipios donde se desarrollarán estas celebraciones son Nezahualcóyotl, Chalco, Texcoco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Tlalnepantla, Valle de Chalco y Naucalpan, donde habrá conciertos, presentaciones de DJs, sonideros, retas de futbol, rifas, corredores gastronómicos y actividades recreativas para personas de todas las edades.

Operativo de seguridad

Secretario de Seguridad del Estado de México Cristóbal Castañeda Camarillo SSEM Edomex Mundial 2026
Secretario de Seguridad del Estado de México Cristóbal Castañeda Camarillo (Gob. Edomex)

Durante una conferencia de prensa, integrantes del gabinete estatal destacaron que el Estado de México se encuentra listo para recibir a las familias y vivir intensamente el encuentro deportivo, considerado uno de los partidos más esperados de la selección mexicana.

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En materia de seguridad, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que se implementó un operativo especial para garantizar la tranquilidad de las familias asistentes.

El despliegue contempla la participación de 2 mil 297 elementos de seguridad y 334 unidades que vigilarán tanto los Pueblos Mágicos como los Barrios Mágicos integrados al programa “Estadio de México, un Destino Futbolero Seguro”.

Festivales Futboleros Edomex México vs Inglaterra 11 municipios seguridad
Festivales Futboleros para el partido México vs Inglaterra se realizará en 11 municipios (Gob. Edomex)

La secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco Godínez, detalló que la transmisión del partido también se realizará en los 14 “Destinos Futboleros” instalados en diversos puntos turísticos de la entidad, con el objetivo de fortalecer la convivencia y promover los atractivos mexiquenses.

Entre los lugares donde se podrá disfrutar del encuentro destacan Toluca, Aculco, El Oro, Ixtapan de la Sal, Jilotepec, Malinalco, Metepec, Otumba, San Martín de las Pirámides, Tenayuca-Santa Cecilia, Teotihuacán, Tepotzotlán, Tonatico y Valle de Bravo.

La funcionaria señaló que estos espacios han tenido una importante respuesta ciudadana, ya que hasta el momento se han realizado más de 50 transmisiones de partidos y 24 días consecutivos de actividades culturales y deportivas, incluyendo conciertos, espectáculos artísticos y dinámicas enfocadas en fortalecer la identidad mexiquense y la convivencia familiar.

Derrama económica de más de 7 mmdp

Festivales Futboleros Edomex México vs Inglaterra 11 municipios seguridad
El partido México vs Inglaterra se transmitirán en 14 “Destinos Futboleros” (Gob. Edomex)

Además del ambiente festivo, las autoridades estatales resaltaron el impacto económico positivo que ha dejado la actividad mundialista en la entidad.

La secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, informó que se estima una derrama económica de 7 mil 960 millones de pesos derivada de la actividad comercial vinculada con el futbol y los eventos recreativos organizados en distintos municipios.

De acuerdo con los sondeos realizados por la dependencia estatal, durante los días en que juega la selección mexicana se han registrado incrementos de entre 15 y 70 por ciento en sectores como restaurantes, hoteles, comercios, servicios turísticos y plataformas de transporte y entrega de alimentos.

La funcionaria destacó que este crecimiento beneficia directamente a pequeños y medianos negocios, así como a prestadores de servicios locales que participan en la organización de los festivales y en la atención de visitantes.

Llamado a los mexiquenses

Asistentes al partido esperan en las escaleras antes de su acceso (Luz Coello/Infobae México)
Asistentes al partido esperan en las escaleras antes de su acceso (Luz Coello/Infobae México)

Las autoridades estatales hicieron un llamado a la ciudadanía para asistir a las actividades de manera ordenada y disfrutar en familia de este encuentro deportivo que promete reunir a miles de aficionados en distintos puntos del territorio mexiquense.

Con música, gastronomía, actividades deportivas y vigilancia permanente, el Estado de México busca consolidarse como uno de los principales escenarios de convivencia durante la fiesta futbolística y convertir el partido México vs Inglaterra en una experiencia cercana para todas las comunidades.

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