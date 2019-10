Otros elementos del “método Bezos” son los “equipos de dos pizzas”: para evitar la tendencia de todas las empresas a la burocratización, en Amazon no hay equipos de más miembros que aquellos a los que se puede ofrecer una comida con dos pizzas. También el “memo de seis páginas”: Bezos no acepta presentaciones de planes en diapositivas, porque cree que “ocultan el pensamiento vago”. A las reuniones hay que llevar un documento escrito, de por lo menos seis páginas, en cuyo proceso de redacción mueren las ideas pobres. Si una propuesta merece ese desarrollo y recibe aprobación, a continuación los empleados tienen autonomía para realizarla: no hay que mandar e-mails para pedir permiso antes de dar cada paso.