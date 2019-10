“Les digo a todos los periodistas y a la policía lo mismo. No lo sé. No lo sé. Pero quiero saber”, dijo Duc Tuan, coordinador un popular club de vietnamitas en el este de Londres, concurrido por varios refugiados que llegaron tras el final de la guerra civil en su país, al ser consultado sobre la peligrosa decisión de los migrantes. “Ellos (las víctimas del tráfico) no quieren hablar con nosotros. Nunca nos piden ayuda. ¿Por qué la gente elige Inglaterra? Yo mismo hago esa pregunta todo el tiempo”, indicó al South China Morning Post.