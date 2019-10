En la elección de sus víctimas, Little apuntaba siempre contra mujeres afroamericanas jóvenes y en su mayoría en situación vulnerable: muchas de ellas eran prostitutas o tenían serios problemas con las drogas. Sus muertes, pensó, no le importaría a muchos, por lo que las autoridades no destinarían muchos recursos en investigar las desapariciones.