Es algo así como preguntar si el cigarrillo fue la causa del cáncer de pulmón en una persona en particular, explica. A algunas personas que no fuman les da cáncer de pulmón, y a algunas personas que fuman nunca les da cáncer, pero, en general, existe evidencia estadística abrumadora de que fumar eleva el riesgo de cáncer en los individuos. De la misma manera, el cambio climático generado por los humanos está cambiando las condiciones. Hay más energía atrapada en el océano y en la atmósfera, y eso está dejando una huella en el clima, extrema o no.