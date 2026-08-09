Sheinbaum no ha visitado la región aguacatera de Michoacán, pese a la inseguridad y freno a exportaciones

La presidenta no ha visitado la zona aguacatera de Michoacán, pese a la violencia y el parón de las exportaciones. Crédito: Gobierno de México / Sader

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La presidenta Claudia Sheinbaum aún no encabeza una visita oficial a la región aguacatera de Michoacán, una ausencia que genera incertidumbre en la región, porque la inseguridad ya provocó que Estados Unidos frene sus importaciones del codiciado fruto.

Pese a que, según el embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson, la exportación de aguacate michoacano se ha ido restableciendo de manera paulatina, una nueva suspensión total, aún, está latente.

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Por lo anterior, especialistas del sector aseguraron a Proceso que si el problema no se resuelve con rapidez, países como Perú, Colombia y Brasil aprovecharán el vacío para ganar terreno en el mercado de la Unión Americana, aunado a que se podría complicar la renovación del T-MEC.

Urge reactivar exportaciones de aguacate michoacano

Víctor Mendoza Pantoja, secretario general de la Confederación Central Nacional (Cocena), explicó a la revista que la prioridad para reactivar las exportaciones al 100 por ciento no es únicamente reabrir las inspecciones, sino garantizar condiciones de seguridad en toda la región.

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De acuerdo con Mendoza Pantoja, para dimensionar la gravedad del problema “es indispensable que la presidenta conozca de primera mano” dicha región michoacana, donde la violencia y el dominio del crimen organizado han puesto en serios problemas a “productores, trabajadores y empresas”.

“Tiene que ir a toda esa zona, al cinturón aguacatero, que baje a esa parte y hable con los productores”, dijo el representante empresarial.

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Las primeras mil toneladas de aguacate de Michoacán fueron liberadas hacia EEUU. Crédito: Reuters / El Economista

Hay que proteger la integridad del personal mexicano: GCMA

Por su parte, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) urgió a proteger de manera inmediata la integridad del personal mexicano y estadounidense que participa en la cadena de exportación.

Al igual que la Cocena, el GCMA consideró que es urgente restablecer en su totalidad las inspecciones para evitar mayores afectaciones a productores, empacadores, transportistas y exportadores.

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“También es indispensable garantizar el Estado de derecho en las regiones productoras. La seguridad de los inspectores, trabajadores, empresas y comunidades rurales constituye una condición básica para preservar el acceso a los mercados internacionales y la confianza de los socios comerciales”, detalló el organismo en un análisis sobre la parálisis de las exportaciones de aguacates que retomó Proceso.

Inseguridad en zona aguacatera de Michoacán deteriora imagen de México

Asimismo, el GCMA sostuvo que los constantes incidentes de inseguridad ya no son solo un problema local. Conforme se repiten, también deterioran la imagen de México como proveedor confiable de aguacate ante sus principales compradores, y, en consecuencia, podrían “convertirse en un elemento adverso en la revisión del T-MEC”.

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“Aunque la inseguridad no determina por sí sola el futuro del tratado, sí puede endurecer las exigencias de Estados Unidos en materia de cumplimiento, protección al personal, aplicación de la ley y continuidad de las operaciones comerciales”, agregó el Grupo.

Compradores pueden dejar de tener certeza

Desde la perspectiva del grupo consultor, cada suspensión de exportaciones genera incertidumbre entre importadores, distribuidores y cadenas comerciales de Estados Unidos.

Ronald Johnson resalta acuerdo de seguridad para reactivación de actividades de EEUU en Michoacán: destaca reanudación de exportación de aguacate.

Con el paso del tiempo, esos compradores pueden dejar de tener certeza sobre el abasto nacional, y dan paso a buscar alternativas para no quedarse sin producto, trasladando parte de sus compras hacia competidores directos como Perú, Brasil y Colombia.

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“Mientras más prolongada o frecuente sea la suspensión, mayor será el riesgo de que otros países ocupen espacios comerciales que posteriormente podrían ser difíciles de recuperar”, reza el análisis.

Es cierto, Claudia Sheinbaum no ha visitado la región aguacatera de Michoacán, pese a los serios problemas que se viven ahí de inseguridad y el reciente freno a las exportaciones del fruto.

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