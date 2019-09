Unas cuantas semanas después, el gobierno señaló que reabriría los casos de las personas que habían recibido respuestas negativas y les envió cartas para notificárselo. Sin embargo, no les especificó si habían aceptado sus solicitudes ni aclaró lo que debían hacer los demás solicitantes. Tan solo señaló que otra agencia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, consideraría los casos. Sin embargo, esa agencia, que se encarga de las deportaciones, le dijo a The New York Times que no la habían consultado y que no estaba preparada para realizar esa función.