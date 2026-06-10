¿Cómo llegar al Estadio Monterrey en Metrorrey, TransMetro, Ecovía, rutas urbanas y auto particular? Precios en pesos, dólares y euros

El Estadio Monterrey será sede de cuatro partidos del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estadio Monterrey será sede de cuatro partidos del Mundial 2026, por lo que la ciudad espera la llegada de miles de aficionados nacionales y extranjeros para cada encuentro.

El acceso en auto particular será restringido desde 12 horas antes de cada partido, por lo que los asistentes deben planear su traslado en transporte público, rutas gratuitas o servicios autorizados, ya que no se permite la entrada de vehículos al perímetro del estadio.

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El municipio de Guadalupe, donde se ubica el recinto, habilitó rutas gratuitas, parabuses especiales y un corredor peatonal de cuatro kilómetros para que los aficionados lleguen sin necesidad de un vehículo particular.

Todo el transporte público de Nuevo León opera sin efectivo: el único medio de pago aceptado es la tarjeta Me Muevo o la aplicación Urbani.

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Los cuatro partidos programados en el estadio son el domingo 14 de junio a las 20:00 horas, el sábado 20 de junio a las 22:00, el miércoles 24 de junio a las 19:00 y el lunes 29 de junio a las 19:00. Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

12 horas antes del partido ya no puedes llegar en coche al Estadio Monterrey: qué hacer

El micrositio oficial del municipio de Guadalupe, confirma que los cierres viales en el polígono FIFA se activan 12 horas antes del inicio de cada partido y se mantienen seis horas después de su conclusión.

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Las colonias con acceso restringido son Alameda de La Hacienda, La Hacienda, La Quinta y Tolteca. Las avenidas Pablo Livas, Eloy Cavazos y Las Torres quedan cerradas al tránsito general.

El municipio acordó con las cámaras de autotransporte AMOTAC, INDECO y CONATRAM que los tráileres, quinta rueda y unidades de carga pesada eviten circular en las 12 horas previas a cada juego.

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El acuerdo, impulsado por el alcalde Héctor García, busca reducir la saturación en las principales avenidas de Guadalupe.

Para quienes lleguen en auto, el sistema oficial Park & Ride opera a través de la plataforma Parkit, habilitada por el Comité Organizador FIFA Monterrey.

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Hay ocho puntos autorizados en el área metropolitana:

Plaza Nativa (San Pedro) Estacionamiento Ocampo 431 (Centro de Monterrey) Far West (San Nicolás) Pabellón Tec Zona Tec-E1 Tec Milenio Esfera City Center Tec Estacionamiento Alumnos Norte

Los precios del Park & Ride son:

Solo estacionamiento: 360 pesos (20.64 dólares / 17.90 euros)

Solo transporte ida y vuelta: 500 pesos (28.67 dólares / 24.86 euros)

Combo estacionamiento más transporte: 860 pesos (49.31 dólares / 42.76 euros)

Las salidas operan en dos horarios: a las 16:00 con regreso a las 22:00, y a las 18:00 con regreso a las 23:30. Para abordar es obligatorio presentar el boleto del partido.

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El Estadio Monterrey será sede de cuatro partidos del Mundial 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Para quienes opten por aplicaciones de movilidad, los servicios funcionan en toda el área metropolitana, pero no tienen acceso al perímetro de la Milla FIFA.

Las zonas autorizadas de ascenso y descenso quedan sobre vialidades periféricas al estadio.

El costo estimado desde el Centro de Monterrey oscila entre 80 y 120 pesos (4.58 a 6.88 dólares / 3.97 a 5.96 euros).

Desde el aeropuerto, el trayecto ronda los 150 y 200 pesos (8.60 a 11.46 dólares / 7.45 a 9.94 euros).

Los precios suben de forma considerable después del partido, por lo que conviene programar el regreso antes de que termine el juego.

Sin efectivo y sin coche: así funciona el transporte público en Monterrey para el Mundial

Rutas gratuitas

El Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León habilitó cuatro Rutas Dedicadas gratuitas que conectan los principales puntos de la ciudad con el Estadio Monterrey.

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El esquema fue probado durante los partidos de repechaje en marzo de 2026 y opera con 100 autobuses, según confirmó el director de Metrorrey, Abraham Vargas.

Las unidades salen cada 15 minutos y pueden rastrearse en tiempo real a través de la aplicación MuevoLeón.

La Ruta A parte de la Zona Hotelera y recorre Constitución, Morones Prieto, Barrio Antiguo y Parque Fundidora hasta los accesos del estadio. Opera de 6:00 a 2:00 horas.

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La Ruta B conecta el Aeropuerto Internacional de Monterrey con el estadio vía Apodaca y el bulevar Miguel de la Madrid; arranca desde las 5:00 horas.

El Instituto de Movilidad contempla la Ruta C, que parte de San Pedro Garza García. Este recorrido incluye paradas en Punto Valle, Fashion Drive y el Hospital Zambrano Hellion. El trayecto llega al estadio por Chapultepec y La Pastora.

También está la Ruta D, diseñada para el oriente del área metropolitana. Conecta la Expo Feria Guadalupe, la estación Exposición del Metro, el Palacio Federal y el Parque Fundidora con el estadio.

Ambas rutas operan de 6:00 a 2:00 horas.

Metrorrey, TransMetro y Ecovía

El Metrorrey es la opción más económica. La Línea 1, identificada con color amarillo, llega hasta la estación Exposición en Guadalupe, desde donde el aficionado puede caminar por el Corredor Verde Zaragoza o tomar una de las rutas de TransMetro hacia los accesos del estadio.

Ecovía, el sistema de autobús de tránsito rápido (BRT) de Monterrey, también conecta puntos estratégicos del área metropolitana y permite trasbordo hacia rutas que te acercan al estadio.

El pago en Ecovía es exclusivamente con la tarjeta Me Muevo o la aplicación Urbani, igual que en el resto del transporte público.

El viaje en Metro tiene un costo de 10.20 pesos (0.58 dólares / 0.51 euros) con la tarjeta Me Muevo o la aplicación Urbani.

La tarifa preferencial para adultos mayores con credencial INAPAM y estudiantes de la UANL es de 9.50 pesos, según publica el sitio oficial metrorrey.mx.

La tarifa integrada que combina TransMetro, Ecovía y Metro en un solo trayecto cuesta 15 pesos (0.86 dólares / 0.75 euros), siempre que el transbordo se realice dentro de los 180 minutos de haber validado el primer pasaje.

La Línea 1, identificada con color amarillo, llega hasta la estación Exposición en Guadalupe, desde donde el aficionado puede caminar por el Corredor Verde Zaragoza o tomar una de las rutas de TransMetro hacia los accesos del estadio. (Metrorrey)

Rutas urbanas

Las rutas urbanas que circulan por las avenidas Pablo Livas, Eloy Cavazos y Benito Juárez dejan a los aficionados frente al estadio.

Entre las principales están las rutas 223, 214, 185 Pablo Livas-Gine, 93 Rancho Viejo, 85 y 224 por Pablo Livas y Eloy Cavazos; y las rutas 71, 68, 150 y 172 por Benito Juárez.

El costo del camión urbano en junio 2026 es de 16.80 pesos (0.96 dólares / 0.84 euros), de acuerdo con el esquema de incrementos mensuales establecido por la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León.

La tarjeta Me Muevo se adquiere por 20 pesos en estaciones del Metro, tiendas OXXO, 7-Eleven y Mi Súper Dollar General de toda el área metropolitana.

La infografía detalla cómo adquirir y recargar la Tarjeta Me Muevo, su costo de $20 pesos y las tarifas preferenciales para estudiantes y adultos mayores en el transporte público de Nuevo León. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones

Para llegar al Estadio Monterrey durante el Mundial 2026 es necesario planear el traslado y consultar rutas oficiales.

El cierre de calles y el acceso solo con tarjeta obligan a anticipar el viaje y usar las opciones habilitadas por las autoridades.

Seguir la información en tiempo real y respetar las indicaciones facilita el acceso al estadio.