“Cada niño en la ciudad de Harvey es mi niño. Siempre lo he creído y siempre lo pienso. Así que esto me afecta mucho”, explicó a la cadena CBS Chicago. “Desde el punto de vista de la alcaldía, sé que ahora estoy en condiciones de hacer todo lo posible, trabajando con la comunidad, para tratar de asegurarme de que cosas como esta no vuelvan a suceder en el futuro”, explicó.