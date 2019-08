Tres hombres y una mujer, todos de entre 50 y 60 años, vestidos con ropas de fajina. Y sobre la pierna derecha en su cartera, pistolas Glock semiautomáticas. Ella es la que tiene el aspecto más temible: ojos celestes de acero, delgada, alta, de cabello blanco. Tal vez habría algún otro jefe, pero se notaba que ella era la que tomaba todas las decisiones. Fue la que me paró, miró mis documentos y me ordenó abrir el maletero. Después le hizo una seña a uno de los hombres que levantó la barrera. Custodiaban el estacionamiento frente a un edificio municipal de Phoenix, Arizona, donde se desarrollaba una asamblea del Tea Party, el ala de extrema derecha del Partido Republicano. Me olvidé de la reunión política y me puse a charlar con estos personajes. La mujer me explicó que pertenecían a un grupo supremacista local que provee el servicio de seguridad a los miembros del Tea Party, ferias de armamentos y "otros eventos de gente a la que apreciamos". Hablamos un poco más y hasta me permitieron hacer una foto al grupo. Me explicaron que vivían en zonas rurales a unos kilómetros de Phoenix, que durante la semana se ocupaban del trabajo en sus campos y que los fines de semana se dedicaban al entrenamiento paramilitar de jóvenes de la zona y la seguridad "como un servicio a la causa". ¿Qué causa? "La de salvar a la raza blanca".