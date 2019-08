"Vine aquí por esperanza, y me convertí en médico para darla a mi vez", dijo a The New Yorker. Hace 15 años que vive en esa ciudad de Texas, porque tiene "lo mejor de los dos mundos" que separa la geografía política. Vio el lado sombrío de ese espacio el 3 de agosto, cuando escuchó en los altoparlantes: "Cualquier médico disponible, por favor acercarse a la sala de emergencias".