"He sido capaz de vivir tanto tiempo gracias a la vida sana y el ejercicio que hago, bailo, hago tai chi, sigo bailando un poco, jugaré bingo después del almuerzo. Creo que el secreto para llegar a los 107 años es que nunca me casé, creo que por eso es, mi hermana dice 'desearía no haberme casado nunca" dijo la anciana en tono de broma en una entrevista para la cadena televisiva CBS News Nueva York.