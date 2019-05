"No hay manera de entenderlo. Nosotros nos preguntamos por qué pasó esto. Él mismo, cuando nos dio la noticia nos dijo, él me dice mamá no me dice abuelita y me dijo 'mamá, no entiendo por qué me pasó esto. Yo nunca me he portado mal con nadie", narró María Estela Cárdenas, abuela del esposo de Marlen, a Telemundo Chicago.